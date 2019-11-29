Врач рассказала, как быстро избавиться от икоты

Есть масса причин возникновения икоты. От стресса до употребления газированных напитков. Как быстрее побороть неприятное состояние, рассказала респиратор-терапевт Вероника Ланггут.

Икота возникает в результате раздражения диафрагмального нерва. Это чаще всего бывает следствием употребления алкоголя, острой еды, чрезмерно холодной или горячей пищи, газированных напитков.

Раздражение нерва также происходит, если вы заглотнули воздух во время разговора.

Кроме того, икота нередко появляется при стрессе или сильном возбуждении.

«Чтобы избавиться от икоты, надо отвлечься. Например, представьте себе десятерых мужчин с лысиной и подумайте, что они ели на завтрак. Помогает бороться с состоянием испуг.

Также рекомендуется задержать дыхание. При этом надо высунуть язык — это расслабит диафрагму. Лучший способ положить конец икоте — поцеловать кого-то», — посоветовала врач.

Если вы регулярно страдает от икоты — приступы случаются два раза в неделю — нужно обратиться к медикам.