Как самостоятельно снизить холестерин в крови

Высокий уровень "плохого" холестерина значительно увеличивает риск инсультов и сердечных заболеваний, не обнаруживая себя явными симптомами.

За уровнем холестерина следует начинать следить уже в молодом возрасте, чтобы не заработать себе серьезных проблем со здоровьем в будущем. Чаще всего когда медики обнаруживают повышенные показатели, то выписывают лекарства-статины, которые могут вызвать побочные эффекты (головные боли, спазмы, тошнота).

Однако, как выяснил "Рамблер", существуют способы снизить уровень холестерина "вручную".

Откажитесь от трансжиров

Трансжиры являются самым злым врагом нормального холестерина. Производители используют их из-за невысокой цены. Они содержатся в маргарине, кондитерском жире, жареной еде и в некоторых полуфабрикатах.

Меньше насыщенных жиров

Специалисты отмечают, что большое количество насыщенных жиров в пище повышает уровень опасного холестерина и способствует образованию отложений в артериях, а затем ведет к атеросклерозу.

Поэтому следует сократить потребление насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе, свинине, сливочном масле, курице с кожей, сыре и других молочных продуктах.

Больше мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров

А вот мононенасыщенные жиры действуют наоборот. Исследования показали, что диета с высоким содержанием мононенасыщенных жиров значительно уменьшает уровень холестерина.

К источникам таких жиров относятся растительные масла (оливковое, кунжутное, арахисовое и другие), семена и орехи.

Такой же положительный эффект принесут продукты с полиненасыщенными жирами (омега-3 и омега-6 жирные кислоты). Они также содержатся в растительных маслах, грецких орехах и рыбе.

Продукты с клетчаткой

Еще одни исследования показали, что уровень холестерина снижается, если человек потребляет 70 грамм растворимой клетчатки в день. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых культурах и цельных зернах (овсянка и коричневый рис).

Делайте упражнения

Ученые доказали, что умеренная физическая активность повышает "хороший" холестерин, но снижает уровень "плохого", а также уменьшает кровяное давление и показатели сахара в крови.

Для ощутимого действия на состояние здоровья, взрослому человеку потребуется 150–300 минут упражнений умеренной интенсивности в неделю или 75–150 минут интенсивной аэробной нагрузки.