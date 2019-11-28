Почему нельзя спать лицом в подушку

Все мы засыпаем по-разному, в соответствии с нашими устоявшимися привычками. Кого-то с детства научили класть обе руки под голову, а кто-то просто падает на кровать и вырубается. «Рамблер» рассказывает про привычку спать лицом в подушку, и о том, к каким последствиям она может привести.

Дело в том, что неправильное положение головы во время сна сказывается на вашем лице в глобальном будущем. Плотное соприкосновение с подушкой вызывает отеки и малярные мешки на следующее утро. Засыпая лицом в подушку вы как бы «заминаете» кожу и провоцируете возникновение морщин.

Специалисты советуют спать на спине, а для того, чтобы было легче засыпать, рекомендуется выбрать подушку средней жесткости для обеспечения правильного кровообращения и лимфотока в лицевой зоне.