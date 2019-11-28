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Почему нельзя спать лицом в подушку 

Рамблер 4 часа назад
Все мы засыпаем по-разному, в соответствии с нашими устоявшимися привычками. Кого-то с детства научили класть обе руки под голову, а кто-то просто падает на кровать и вырубается. «Рамблер» рассказывает про привычку спать лицом в подушку, и о том, к каким последствиям она может привести.
Дело в том, что неправильное положение головы во время сна сказывается на вашем лице в глобальном будущем. Плотное соприкосновение с подушкой вызывает отеки и малярные мешки на следующее утро. Засыпая лицом в подушку вы как бы «заминаете» кожу и провоцируете возникновение морщин.
Специалисты советуют спать на спине, а для того, чтобы было легче засыпать, рекомендуется выбрать подушку средней жесткости для обеспечения правильного кровообращения и лимфотока в лицевой зоне.
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
ЗОЖ , Видео
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