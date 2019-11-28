Названы запретные продукты для гипертоников

Врачи назвали запретные продукты для гипертоников

Гипертония — повышенное давление. Недуг может почти не проявлять себя, а страдающий от него человек — не придавать значению симптомам: головной боли, онемению конечностей и головокружению. Однако в запущенных случаях гипертония приводит к инсультам. Вот почему очень важно измерять давление и следить за своим питанием. Медики выделяют пять продуктов, которые опасны для гипертоников.

Первый из них — переработанное мясо, содержащее большое количество соли. Это окорока, колбасы, сосиски и сардельки. Врачи также советуют отказаться от замороженной пиццы всё по той же причине: избыток соли. Третий «запретный плод» томатные консервы. Четвёртый — просто консервы. Пятое, что врачи советуют не употреблять гипертоникам, это куриная кожа и упакованные готовые блюда. Причина — трансжиры, которые ослабляют сердце, отмечает Express.