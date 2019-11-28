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Продукты, которые спасут от боли в суставах 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 5 часов назад
Продукты, которые спасут от боли в суставах
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Сустав располагается в области соединения двух костей и задействован во всех двигательных актах. На суставы идет большая нагрузка, а появление воспалений, растяжений и инфекций способно вызвать болезненные ощущения.
Лечить суставы нужно систематично. Одна из частей реабилитации — грамотная диета, включающая как минимум 10 полезных продуктов.

1. Жирная рыба

Сюда же можно отнести и рыбий жир. В этих продуктах содержатся полезные жирные кислоты омега-3 и витамин D. Особенно в таких видах рыбы как тунец, форель и лосось. Если включить жирные сорта в ежедневный рацион, боль снизится, а воспаление пройдет.

2. Бурый рис

Если употреблять бурый рис 3-4 раза в неделю, вы сможете снизить С-реактивный белок, содержащийся в плазме крови — он повышается при воспалительных процессах и сигнализирует об инфекциях. Снижать белок нужно параллельно с отказом от вредных привычек: курения и злоупотребления алкоголем.

3. Обезжиренные молочные продукты

Йогурты, кефир, молоко и нежирные сыры помогут справиться с болью за счет содержания витамина D и кальция — такие элементы помогут укрепить суставы и снизить воспалительный процесс. Это дополнение к сбалансированному питанию, без которого сложно обойтись.

4. Грецкие орехи и миндаль

При болях в суставах полезны любые орехи, но именно в грецких повышенное содержание жирных кислот омега-3. А в миндале содержится кальций, магний и витамин Е. Также в этих орехах есть альфа-линолевая кислота, способствующая укреплению иммунной системы.

5. Имбирь

Имбирь можно добавлять в блюда в качестве приправы, а можно употреблять в сыром виде. Иногда его кладут в кофе или чай того чтобы добавить остроты и пикантности. Основное преимущество продукта — снижение воспалений во всем организме.

6. Зеленый чай

Зеленый чай обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он улучшает обмен веществ в организме и способствует быстрому снижению веса. Для того чтобы суставы меньше болели, важно не только остановить воспалительный процесс, но и поддерживать себя в форме: чем меньше давление на суставы, тем лучше.

7. Шафран

Шафран, также как и другие специи, например перец и куркума, обладает антиоксидантными и антипролиферативными свойствами, снижает боль, помогает залечить травмы и убрать инфекции. В шафране содержится кроцин — противовоспалительное вещество, которое в синтезе с сафраналом повышает настроение и помогает бороться с депрессией.

8. Красная фасоль

Фасоль помогает снизить С-реактивный белок — маркер воспалительного процесса. В ней содержатся не только полезные белки, но и железо, калий, магний и фолиевая кислота — идеальный коктейль для укрепления иммунной системы.

9. Соя

В данном случае мы не говорим о соевом соусе, в котором есть много сахара и лишний жир. А вот соя в чистом виде богата растительным белком, омега-з жирными кислотами и клетчаткой. Все эти элементы способствуют быстрой реабилитации во время травм и прекращению воспалительного процесса.

10. Цитрусовые

Витамин С укрепляет иммунитет, помогает справится с воспалением и с инфекцией. Он содержится в лимонах, апельсинах, грейпфрутах и лайме. Желательно включать небольшое количество таких фруктов в ежедневный рацион.
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