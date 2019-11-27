Советы кардиолога: как сохранить сердце здоровым

О мерах профилактики рассказывает врач-кардиохирург Григорий Есион.

Сердечно-сосудистые заболевания — бич современного мира. По данным статистики, именно они дают основной процент смертности, причем погибнуть от сердечно-сосудистых заболеваний может и вполне молодой человек. Так, анализ данных Ростата, проведенный специалистами Фонда независимого мониторинга «Здоровье», показывает, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 573,6 случая на 100 тыс. населения.

Сердце — важнейший орган нашего тела, своего рода «человеческий мотор», и о сохранности его основных функций, о профилактике различных заболеваний необходимо заботиться тщательно и с самого раннего возраста. Особенно если речь идет о здоровье женщины — жены и матери.

Движение

Первый и самый главный совет по профилактике сердечных заболеваний — ведите подвижный образ жизни. Двигательная активность является важнейшим залогом общего здоровья организма, но для функций сердечно-сосудистой системы она играет особенно важную роль. Сидячий образ жизни крайне негативно влияет на здоровье, поэтому в любой удобной ситуации лучше как можно чаще и больше двигаться. Ожирение, особенно абдоминальное, существенно повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Если говорить о профилактических методах, то, помимо физической культуры, существенным эффектом обладают и регулярные занятия сексом.

Питание

Второй важнейший фактор, влияющий на здоровье сердца, — питание. По мере роста доступности продовольствия возросло и среднее количество еды, потребляемой человеком в течение дня. Сейчас люди пренебрегают здоровым питанием, потребляя в большом количестве жирную, жареную, соленую пищу. Но и зацикленность на здоровом питании, исключение из своего рациона мясных и молочных продуктов ни к чему хорошему вас не приведут: еда должна быть питательной и сбалансированной, допустимые способы приготовления — варка, тушение, запекание. Жареную пищу лучше исключить, свести к минимуму употребление жирных видов мяса, например, свинины, исключить употребление сала, колбасных изделий, майонеза, маргарина, сливочного масла. Особенно следует следить за употреблением соли — безопасным является ее количество не более 5 граммов в день — и это во всех продуктах, которые употребляются в пищу в течение дня.

Для женщины, которая даже в современном обществе все равно несет основную часть хлопот по дому, очень важно не только правильно питаться самой, но и следить за правильным питанием мужа и других членов семьи. Ведь правильное питание — залог здоровья, и люди, которые правильно и хорошо питаются, посещают кардиолога не с жалобами на сердце, а для проверки своего здоровья.

Здоровый образ жизни

Под здоровым образом жизни мы понимаем не только спорт, но и отсутствие вредных привычек. Курение необходимо исключить полностью, отказ от употребления алкогольных напитков также максимально желателен, поскольку и никотин, и алкоголь являются ядом, отравляющим наш организм и все его органы, включая, разумеется, и сердечно-сосудистую систему.

Измерение давления и уровня холестерина

Следить за своим здоровьем нужно смолоду, но если вам больше 40 лет, тогда проверяться просто необходимо. И самые главные показатели, которые дают представление о состоянии сердечно-сосудистой системы, — это давление и уровень холестерина. Нормальное давление для человека в возрасте до 65 лет — не выше, чем 130/80 мм рт. ст., после 65 лет — 140/80. У мужчин нормальный уровень холестерина составляет от 3,5 до 5,5 ммоль/л, у женщин — от 3 до 5,5 ммоль/л. Если у человека есть высокий риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания, холестерин не должен превышать 2,6 ммоль/л. Рождается же человек вообще с показателем холестерина менее 1,3—1,8 ммоль/л.

Если вы никогда не измеряли уровень холестерина, то в 40 лет обязательно запишитесь на прием к врачу и выполните эту процедуру.

Посещение кардиолога

Сердце — тот орган, с которым не шутят. Поэтому даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровым человеком, но вам уже перевалило за сорок, хотя бы раз в год стоит навещать врача-кардиолога и проверять общее состояние сердца и сердечно-сосудистой системы. Ведь предупрежден — значит вооружен, а кардиолог с помощью современного оборудования сможет сразу увидеть и выявить какие-то нарушения в работе сердца и выбрать курс лечения. Стоит также отметить, что необходимо следить и за общим состоянием здоровья. Например, многие хронические инфекции влияют на состояние клапанов сердца, в результате чего возникают приобретенные пороки сердца и человек уже вынужден обращаться не только за кардиологической, но и за кардиохирургической помощью.