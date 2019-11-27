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Ученые успешно протестировали «лекарство от старости» 

Ferra.ru + ещё 1 8 часов назад
Ученые успешно протестировали «лекарство от старости»
Фото: Ferra.ru
В научном журнале GeroScience были опубликованы результаты нового исследования, в рамках которого ученые из США провели первые клинические испытания рапамицина. На данный момент именно это вещество является основным претендентом на звание «лекарства от старости».
Так, в ходе первых клинических испытаний, ученые использовали на испытуемых рапамициновый крем, в котором количество действующего вещества было небольшим.
Общее количество людей, принимающих участие в исследовании, было разделено на две группы: одной на руки мазали тот самый крем с рапамицином, а другой — обычным кремом, то есть использовали плацебо.
После наблюдений, проводившихся восемь месяцев, ученые смогли зафиксировать тот факт, что руки испытуемых из первой группы оказались заметно моложе, чем у тех, кто использовал плацебо. Причем заметно это было как по внешним факторам, так и на клеточном уровне.
Что важно, проведенный в дальнейшем анализ крови продемонстрировал, что рапамицина в крови представителей первой группы нет, что говорит о безопасности использования данного препарата.
Напомним, что изначально рапамицин был открыт как антибиотик, но в дальнейшем ученые также выяснили, что вещество относится к классу иммунодепрессантов. Сейчас же его рассматривают как основного кандидата на звание «лекарства от старости».
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