Онкологи составили меню для защиты от рака

Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака

Онкологи Сеченовского университета составили специальное «зеленое» меню и памятку. По словам экспертов, это поможет снизить риск развития онкологических заболеваний и повысить шансы на успешное лечение больных, передает «КП».

По мнению специалистов, чтобы снизить риск возникновения рака, следует употреблять больше зеленых овощей. Так, в меню вошли салатные листья, все виды капусты, шпинат, репа, зеленый лук, лук-порей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Научные исследования показывают: высокий уровень инсулина в крови связан с повышенным онкологическим риском»,

— добавили онкологи.