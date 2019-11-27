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Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 8 часов назад
Онкологи составили меню для защиты от рака
Фото: РИА "ФедералПресс"
Онкологи Сеченовского университета составили специальное «зеленое» меню и памятку. По словам экспертов, это поможет снизить риск развития онкологических заболеваний и повысить шансы на успешное лечение больных, передает «КП».
По мнению специалистов, чтобы снизить риск возникновения рака, следует употреблять больше зеленых овощей. Так, в меню вошли салатные листья, все виды капусты, шпинат, репа, зеленый лук, лук-порей, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Научные исследования показывают: высокий уровень инсулина в крови связан с повышенным онкологическим риском»,
— добавили онкологи.
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Теги:
ЗОЖ , РИА ФАН
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