Онкологи составили меню для защиты от рака

Онкологи Сеченовского университета составили специальное «зеленое» меню и памятку. По словам экспертов, это поможет снизить риск развития онкологических заболеваний и повысить шансы на успешное лечение больных, передает «КП».
По мнению специалистов, чтобы снизить риск возникновения рака, следует употреблять больше зеленых овощей. Так, в меню вошли салатные листья, все виды капусты, шпинат, репа, зеленый лук, лук-порей, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«Научные исследования показывают: высокий уровень инсулина в крови связан с повышенным онкологическим риском»,
— добавили онкологи.