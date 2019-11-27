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Как помочь себе до приезда скорой помощи 

АиФ 8 часов назад
Как помочь себе до приезда скорой помощи
Фото: АиФ
Что делать человеку с высоким артериальным давлением до приезда скорой помощи? Отвечает главный врач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева.
Резкое повышение артериального давления (гипертонический криз) может сопровождаться следующими симптомами: это головная боль, головокружение, тошнота. На фоне сильной головной боли может наблюдаться рвота, которая не связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У человека в таком состоянии высок риск развития инфаркта миокарда и инсульта. В такой ситуации надо вызывать бригаду скорой помощи.
Пока пациент ожидает врача, мы можем рекомендовать следующий алгоритм поведения:
— Надо успокоиться, можно прилечь, можно принять успокаивающие препараты — валокордин, валерианку.
— Необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, освободиться от стесняющей одежды (ослабить галстук, ремень, расстегнуть тугой воротничок).
Иногда медики советуют сделать горячий компресс для ног, чтобы усилить кровоток. Если человек находится под наблюдением врача и принимает курсовые препараты, регулирующие давление, то он может принять лекарства, рекомендованные лечащим врачом.
Мы давно не говорим о том, что давление «надо сбивать». Наоборот, ни в коем случает ничего резко сбивать не надо. Все действия врачей и самого пациента должны быть направлены на то, чтобы постепенно снизить артериальное давление до нормальных показателей.
Далее при постановке диагноза, свидетельствующего о повышенном артериальном давлении, пациенту нужно обсудить с лечащим врачом тактику и лекарственный препарат, который надо принимать при значительном повышении давления.
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Теги:
ЗОЖ , Ольга Агеева
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