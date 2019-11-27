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Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Фото: РИА Новости
Кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогают организму быстрее всего справиться с похмельем. К такому выводу пришли ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи, пишет "Российская газета".
Эксперты рассказали, что причиной похмелья является превращение этанола в ацетальдегид, который накапливается в организме. Для того чтобы разрушить и переварить его, необходимы такие вещества, как алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ).
По словам исследователей, груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы повышают активность необходимых для борьбы с похмельем ферментов.
Ученые настоятельно не рекомендуют употреблять кофе, поскольку оно может даже продлить похмелье. Кроме того, не стоит останавливать свой выбор на молоке, зерновых культурах, включая овес, арахис, просо, кукурузу, а также специях, яйцах и витамине С.
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Теги:
ЗОЖ , Новости , "Российская газета"
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