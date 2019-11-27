Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

Кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогают организму быстрее всего справиться с похмельем. К такому выводу пришли ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи, пишет "Российская газета".

Эксперты рассказали, что причиной похмелья является превращение этанола в ацетальдегид, который накапливается в организме. Для того чтобы разрушить и переварить его, необходимы такие вещества, как алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ).

По словам исследователей, груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы повышают активность необходимых для борьбы с похмельем ферментов.

Ученые настоятельно не рекомендуют употреблять кофе, поскольку оно может даже продлить похмелье. Кроме того, не стоит останавливать свой выбор на молоке, зерновых культурах, включая овес, арахис, просо, кукурузу, а также специях, яйцах и витамине С.