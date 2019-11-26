Главный гастроэнтеролог России посоветовал «не перепивать и не нажираться» в новогодние праздники

Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин дал совет россиянам на предстоящие новогодние праздники. По его словам, все рекомендации принимать ферменты поджелудочной железы — «это все как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками», поэтому жителям страны просто стоит «ограничиться бокалом сухого вина и не переедать».

В «более понятной русской форме» рекомендации россиянам в преддверии новогодних праздников Ивашкин дал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В частности, жителям страны стоит «не перепивать и не нажираться», а также «вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра», когда модно есть каждый день.

«Ограничиться бокалом сухого вина и не переедать — вот и все. Другой нет альтернативы. Не перепивать и не нажираться. Так в более понятной русской форме. Других способов нет. Все рекомендации принимать ферменты поджелудочной железы и так далее — это все как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками.

Единственное — вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, еще месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать все на столе в радиусе полутора метров вокруг себя», — сказал главный гастроэнтеролог России.

Напомним, в ДЛТ открылся Большой Новогодний базар. Традиционно на нем можно найти елочные игрушки и другие праздничные украшения — в том числе экземпляры ручной работы от европейский мануфактур и различные коллекционные издания.

Ранее Большой Конюшенной улице появилось новогоднее оформление, а у Большого Гостиного двора зажглась первая елка. В этом году в Петербурге их установят более шестидесяти, а главная, на Дворцовой площади, вырастет на 25 метров в высоту. Всего на проспектах, улицах и площадях города установят более 3500 элементов оформления.