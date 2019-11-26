Врачи перечислили симптомы нехватки витамина D

Специалисты считают, что дефицит витамина D может возникнуть даже у человека, который регулярно употребляет в пищу продукты, его содержащие. Это связано с тем, что главным источником витамина служит солнце.

Заметить дефицит витамина D модно по следующим признакам:

боль в конечностях и костях,

тугоподвижность суставов по утрам,

увеличение веса,

нарушение работы кишечника,

потливость головы,

состояние хронической усталости и депрессии.

По мнению профессора медицины, физиологии и биофизики в Медицинском центре Бостонского университета Майкла Ф. Холика, чтобы восполнить запасы витамина D, нужно проводить на солнце не менее 10-15 минут ежедневно.