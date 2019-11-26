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Врачи перечислили симптомы нехватки витамина D 

Рамблер 5 часов назад
Специалисты считают, что дефицит витамина D может возникнуть даже у человека, который регулярно употребляет в пищу продукты, его содержащие. Это связано с тем, что главным источником витамина служит солнце.
Заметить дефицит витамина D модно по следующим признакам:
  • боль в конечностях и костях,
  • тугоподвижность суставов по утрам,
  • увеличение веса,
  • нарушение работы кишечника,
  • потливость головы,
  • состояние хронической усталости и депрессии.
По мнению профессора медицины, физиологии и биофизики в Медицинском центре Бостонского университета Майкла Ф. Холика, чтобы восполнить запасы витамина D, нужно проводить на солнце не менее 10-15 минут ежедневно.
Ранее "Рамблер" писал, что происходит с телом при дефиците витамина D.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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