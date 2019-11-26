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Врачи предупредили об опасности мандаринов 

Рамблер 7 часов назад
В пользе фруктов для здоровья сомневаться не приходится, но в деле их поглощения главное не переусердствовать. Мандарины помогают укрепить иммунитет, улучшают метаболизм и даже настроение. Так считают врачи, опрошенные РИА Новости.
Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что с пользой для здоровья можно съесть не более четырех мандаринов в день. Такое количество назвала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева, а врач-диетолог Елена Тихомирова с ней согласилась.
Мандарины богаты витамином С, флавоноидом нобилетином, обладающим противовоспалительным действием. Но если злоупотреблять мандаринами, можно спровоцировать развитие аллергии, вздутие живота, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, из-за большого содержания клетчатки.
Ранее "Рамблер" писал о самых опасных закусках к пиву.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео , РИА Новости
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