Врачи предупредили об опасности мандаринов

В пользе фруктов для здоровья сомневаться не приходится, но в деле их поглощения главное не переусердствовать. Мандарины помогают укрепить иммунитет, улучшают метаболизм и даже настроение. Так считают врачи, опрошенные РИА Новости.

Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что с пользой для здоровья можно съесть не более четырех мандаринов в день. Такое количество назвала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева, а врач-диетолог Елена Тихомирова с ней согласилась.

Мандарины богаты витамином С, флавоноидом нобилетином, обладающим противовоспалительным действием. Но если злоупотреблять мандаринами, можно спровоцировать развитие аллергии, вздутие живота, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, из-за большого содержания клетчатки.