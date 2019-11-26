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Нарколог и сомелье назвали лучшие средства от похмелья 

SM News 8 часов назад
Врач и сомелье назвали лучшие средства от похмелья
Фото: SM News
Врач-нарколог — Игорь Лазарев считает, что во время застолья следует употреблять сытую пищу: мясо или картофель.
В таком случае действие спиртного напитка будет незначительным. Избегайте игристых жидкостей, так как они создают в желудке давление, и алкоголь всасывается быстрее.
Не смешивайте напиток "с градусом" и препараты, облегчающие похмельный синдром.
Лазарев считает, что это дает кратковременный эффект. Самое лучшее средство — минеральная вода, так как после праздничной трапезы организм обезвожен.

Цитрусовые под запретом

Сомелье — Эркин Тузмухамедов предупредил о том, что не следует употреблять алкоголь залпом. Процесс опьянения наступает быстрее, что наносит непоправимый вред организму.
Помогает уменьшить действие спиртного янтарная кислота, которая содержится в квашенной капусте. Утром выпейте ее рассол.
На следующий день после застолья прогуляйтесь на свежем воздухе, чтобы организм насытился кислородом.
А вот цитрусовые, наоборот, вредят. Дело в том, что крепкие напитки в образуют уксус. А апельсины или мандарины добавляют кислоты, что нежелательно в восстановительный период.
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Теги:
ЗОЖ , Игорь Лазарев , Эркин Тузмухамедов
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