Врач и сомелье назвали лучшие средства от похмелья

Нарколог и сомелье назвали лучшие средства от похмелья

Врач-нарколог — Игорь Лазарев считает, что во время застолья следует употреблять сытую пищу: мясо или картофель.

В таком случае действие спиртного напитка будет незначительным. Избегайте игристых жидкостей, так как они создают в желудке давление, и алкоголь всасывается быстрее.

Не смешивайте напиток "с градусом" и препараты, облегчающие похмельный синдром.

Лазарев считает, что это дает кратковременный эффект. Самое лучшее средство — минеральная вода, так как после праздничной трапезы организм обезвожен.

Цитрусовые под запретом

Сомелье — Эркин Тузмухамедов предупредил о том, что не следует употреблять алкоголь залпом. Процесс опьянения наступает быстрее, что наносит непоправимый вред организму.

Помогает уменьшить действие спиртного янтарная кислота, которая содержится в квашенной капусте. Утром выпейте ее рассол.

На следующий день после застолья прогуляйтесь на свежем воздухе, чтобы организм насытился кислородом.

А вот цитрусовые, наоборот, вредят. Дело в том, что крепкие напитки в образуют уксус. А апельсины или мандарины добавляют кислоты, что нежелательно в восстановительный период.