Когда причина разлада в семье … туалетная бумага. Чем же она не угодила?

Туалетная бумага, пожалуй, единственный предмет гигиены, которым пользуется каждый член семьи. Поэтому она должна сближать, а не быть причиной разлада.

Но как только туалетная бумага заканчивается, в доме начинаются волнения. Во-первых, больше всего достается тому, кто забывает ее купить. К тому же при выборе бумажного помощника стоит учитывать и индивидуальные предпочтения: кто-то любит мягкую, многослойную, с ароматизаторами или цветную.

Первая рулонная туалетная бумага была изобретена в 1928 году немецким предпринимателем Хансом Кленком. В каждом рулоне насчитывалась ровно тысяча отрывных листов.

Но если бумагу еще и неправильно повесили — ждите беды. Казалось бы, какая разница в том, как висит рулон — отрывным краем к пользователю или к стенке? Кому как удобно, тот так и вешает.

Ученые из Колумбийского университета помогли разрешить спор. С точки зрения гигиены, единственный правильный способ подвешивать рулон — краем к себе. В варианте «краем изнутри», отрывая бумагу, человек рискует «зацепить» со стены различные бактерии. Особенно это касается общественных туалетов.

Если вы не можете привыкнуть к правильному расположению туалетной бумаги на держателе, придумайте в туалете тумбочку и поставьте на нее рулон. Проблема будет исчерпана.

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