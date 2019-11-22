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Чем не рекомендуют закусывать врачи 

SM News 4 часа назад
Чем не рекомендуют закусывать врачи
Фото: SM News
Разносолы не нагружают пищеварительные органы. Поэтому врачи их считают наиболее предпочтительной закуской к водке. Но стоит заострить внимание на том, что соленые и маринованные продукты — разные вещи.
К примеру, огурцы или капуста не несут опасности, а даже наоборот — полезны, по мнению гастроэнтерологов. В капусте содержится метионин (витамин U), который способен заживлять слизистую оболочку желудка и препятствует возникновению язвы.
Это физиологический раствор, который содержит нормальное количество соли, его можно приравнять к капельнице, — приводит слова врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова (АиФ). А вот маринады в сочетании с алкоголем опасны для здоровья. И с ними нужно быть осторожнее. Маринад, за сет содержания кислоты (чаще всего это уксус), раздражают стенки желудка. И если злоупотреблять маринованными закусками, то это может привести к гастриту и язве желудка.
По мнению, все того же Сергея Вялова, маринованные закуски проще изготовить и продать. Это дань моде.
Выбирайте полезные закуски и жалеть о застолье не придется.
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Теги:
ЗОЖ , Аргументы и Факты
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