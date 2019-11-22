При каких болезнях нельзя есть квашеную капусту

Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту

Несмотря на то, что квашеная капуста считается очень полезным продуктом, ее не рекомендуется употреблять некоторым группам людей. Об этом рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова

Так, квашеная капуста может навредить гипертоникам, а также людям с нарушениями солевого обмена, поскольку содержащаяся в ней соль является причиной скачков артериального давления. Кроме того, она задерживает жидкость в организме, что может привести к повышению артериального давления и отекам.

Из-за продуктов брожения, которые содержатся в этом виде капусты, ее также не стоит есть людям со слабым кишечником — это может вызвать вздутие живота и метеоризм. Не рекомендован продукт и женщинам в период грудного вскармливания — у ребенка впоследствии могут начаться колики.