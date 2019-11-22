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Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
При каких болезнях нельзя есть квашеную капусту
Фото: Вечерняя Москва
Несмотря на то, что квашеная капуста считается очень полезным продуктом, ее не рекомендуется употреблять некоторым группам людей. Об этом рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
Так, квашеная капуста может навредить гипертоникам, а также людям с нарушениями солевого обмена, поскольку содержащаяся в ней соль является причиной скачков артериального давления. Кроме того, она задерживает жидкость в организме, что может привести к повышению артериального давления и отекам.
Из-за продуктов брожения, которые содержатся в этом виде капусты, ее также не стоит есть людям со слабым кишечником — это может вызвать вздутие живота и метеоризм. Не рекомендован продукт и женщинам в период грудного вскармливания — у ребенка впоследствии могут начаться колики.
— Люди, которые склонны к задержке жидкости при употреблении соли, должны употреблять квашеную капусту с учетом употребления остальных продуктов, содержащих соль. Полностью исключать такую капусту, может, и не стоит, но при этом нужно меньше есть других соленых продуктов, — цитирует Круглову издание «Аргументы и факты».
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Теги:
ЗОЖ , Новости , Наталья Круглова
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