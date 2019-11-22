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Зачем надо есть имбирь каждый день 

Рамблер 1 час назад
О том, что имбирь является мощным антиоксидантом, известно, наверно, всем. Обладая противовоспалительным действием, он отлично помогает организму справляться с различными инфекциями. Именно поэтому с наступлением холодов рекомендуют пить чай с имбирем, укрепляя иммунитет. Но не только от простуд и вирусов может помочь этот продукт. От каких еще неприятностей избавить вас имбирь, читайте в материале «Рамблера».

Поможет справиться с болью в мышцах

Обладая способностью снимать воспаления, имбирь может снизить нарастающие боли. Об этом заявили специалисты, опубликовавшие результаты своих исследований на портале AuthorityNutrition.com. Они провели эксперимент, в ходе которого участники в течение двух недель добавляли в пищу около 2 граммов корня имбиря, а также занимались спортом. Все они отметили, что мышечная боль, возникавшая после тренировок значительно уменьшилась.

Избавит от тошноты

Говорят, что имбирь раньше с успехом использовали в качестве лекарства от морской болезни. Действительно, он с легкостью снимает симптомы тошноты, вызванные самыми различными факторами: начиная от неприятных ощущений, которые возникают в результате скачков давления, и заканчивая алкогольной интоксикацией.

Улучшает функции мозга

Биологически активные соединения и антиоксиданты, содержащиеся в имбире, помогут справиться с возрастными изменениями в мозге. Кроме того, регулярное потребление продукта улучшает память, положительно влияет на скорость реакции и точность математических расчетов.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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