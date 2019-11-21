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Известный врач назвал первые признаки алкоголизма 

Свободная пресса + ещё 4 16 часов назад
Известный врач назвал первые признаки алкоголизма
Фото: Depositphotos
Французский аддиктолог Мокка Лорберг заявил, что употребление алкоголя каждый день является риском для здоровья, а невозможность ограничиться одним бокалом за вечер служит симптомом алкогольной зависимости.
Как сообщает РИА Новости, симптомом может стать невозможность воздерживаться от алкоголя несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить.
«Если вы выпиваете первый бокал, чтобы унять желание выпить, и затем краткосрочно чувствуете себя лучше — это тоже говорит о зависимости. Как и тот факт, что потребление алкоголя становится для вас навязчивой идеей»,
— объяснил специалист.
Также эксперт считает, что выбор напитка не влияет на зависимость. Даже красное вино при ежедневном употреблении несет значительные риски здоровью.
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Теги:
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