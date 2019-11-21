Известный врач назвал первые признаки алкоголизма

Французский аддиктолог Мокка Лорберг заявил, что употребление алкоголя каждый день является риском для здоровья, а невозможность ограничиться одним бокалом за вечер служит симптомом алкогольной зависимости.

Как сообщает РИА Новости, симптомом может стать невозможность воздерживаться от алкоголя несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить.

«Если вы выпиваете первый бокал, чтобы унять желание выпить, и затем краткосрочно чувствуете себя лучше — это тоже говорит о зависимости. Как и тот факт, что потребление алкоголя становится для вас навязчивой идеей»,

— объяснил специалист.

Также эксперт считает, что выбор напитка не влияет на зависимость. Даже красное вино при ежедневном употреблении несет значительные риски здоровью.