Названы лучшие средства от похмелья

Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал закусывать крепкий алкоголь квашенными продуктами, так как в них содержатся необходимые для нормальной работы организма ферменты.

Тузмухамедов также посоветовал пить больше воды при чрезмерном употреблении алкоголя — она является катализатором окисления. Иначе организму грозит обезвоживание. Алкоголь, по словам эксперта, дает нагрузку на сердце, печень и почки.

Лучшим средством от похмелья сомелье назвал рассол из-под квашеной капусты: в нем содержатся витамины и минералы, которые вымывает алкоголь.

"Проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе: приток кислорода освежит вас. Прохладный душ также оказывает благотворное воздействие. Он усиливает циркуляцию крови в коже",

— заявил Тузмухамедов.

Также он предостерег от употребления апельсинового и грейпфрутового соков. Сомелье объяснил это тем, что организме алкоголь распадается на уксус, который в малых дозах жизненно важен, но избыток кислот в теле человека нежелателен.