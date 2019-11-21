Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Дерматит связали с высоким риском переломов
Дерматит связали с высоким риском переломов
Болезни и лекарства
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Болезни и лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
Болезни и лекарства
В России нашли способ быстро выявлять рак
В России нашли способ быстро выявлять рак
Наука

Названы лучшие средства от похмелья 

РИА Новости + ещё 9 12 часов назад
Названы лучшие средства от похмелья
Фото: РИА Новости
Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал закусывать крепкий алкоголь квашенными продуктами, так как в них содержатся необходимые для нормальной работы организма ферменты.
Тузмухамедов также посоветовал пить больше воды при чрезмерном употреблении алкоголя — она является катализатором окисления. Иначе организму грозит обезвоживание. Алкоголь, по словам эксперта, дает нагрузку на сердце, печень и почки.
Лучшим средством от похмелья сомелье назвал рассол из-под квашеной капусты: в нем содержатся витамины и минералы, которые вымывает алкоголь.
"Проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе: приток кислорода освежит вас. Прохладный душ также оказывает благотворное воздействие. Он усиливает циркуляцию крови в коже",
— заявил Тузмухамедов.
Также он предостерег от употребления апельсинового и грейпфрутового соков. Сомелье объяснил это тем, что организме алкоголь распадается на уксус, который в малых дозах жизненно важен, но избыток кислот в теле человека нежелателен.
Видео дня. Что будет с российскими поликлиниками
Последние новости
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре В США автомат ШАК-12 назвали "ужасом на поле боя" В США автомат ШАК-12 назвали "ужасом на поле боя" Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Комментарии4 
Теги:
ЗОЖ , Эркин Тузмухамедов , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дерматит связали с высоким риском переломов
Дерматит связали с высоким риском переломов
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Найден новый ген болезни Альцгеймера
Чем опасны знакомые всем лекарства
Чем опасны знакомые всем лекарства
В России нашли способ быстро выявлять рак
В России нашли способ быстро выявлять рак 2
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Родился ребенок, зачатый из яйцеклетки своего отца
Видео
Как бороться с «грудной жабой»
08:02
Как бороться с «грудной жабой»
Болезни и лекарства
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
02:45
Иностранцы повадились ездить к российским врачам
Новости Болезни и лекарства
Почему врачи не стесняются пить на работе
03:14
Почему врачи не стесняются пить на работе
Новости
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
26:06
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение