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«Шашлычок под коньячок»: какие продукты несовместимы с алкоголем 

Yellmed 37 минут назад
Какие продукты нельзя сочетать с алкоголем
Фото: Yellmed
Самая популярная закуска для спиртных напитков — маринованный огурчик, селедка, шашлык, цитрусовые. Употребляя эти продукты с алкоголем, мы ошибочно уверены — наш организм в безопасности. Главное — побольше закусывать.
Какие еще варианты закуски не сочетаются с алкоголем?

Маринованные овощи и грибы

Хрустящий маринованный огурчик — первое, к чему тянется рука, чтобы закусить крепкий напиток. Однако в состав большинства маринадов входит уксус, который замедляет процесс распада алкоголя в организме. В результате происходит обезвоживание.
Грибы в уксусном маринаде, да еще и вперемешку со спиртным — тройной удар по пищеварительной системе. Мало того, что в составе закаток присутствует уксус, сами по себе грибы — тяжелая пища. Организму придется втройне трудиться, чтобы переработать несовместимые продукты.
Закусывайте крепкие напитки квашеной капустой или винегретом. Именно эти блюда выбирали наши предки в качестве закуски.
В роли антипохмельного напитка на утро идеально выступит капустный рассол.

Жареное мясо и соленые закуски к пиву

Жирное жареное мясо и без алкоголя с трудом переваривает желудок. А если спиртное закусить шашлыком, двойную нагрузку получат все органы пищеварения.
В качестве закуски к пиву многие выбирают сушеную или засоленную рыбу, вяленые колбаски, чипсы, сухарики. В этих продуктах содержится большое количество соли, которая провоцирует жажду. Но мы же не будем запивать еду водой, особенно если под рукой стоит любимый пенный напиток? Так организм еще больше обезвоживается.
Вместо жареного мяса отдавайте предпочтение тушеной птице или запеченной рыбе.
Слабоалкогольные напитки, особенно пиво, лучше вообще не закусывать.

Шоколад и торты

В качестве дополнения к любимым игристым напиткам женщины выбирают шоколад. А чтобы десерт был еще и полезным, этот шоколад обязательно должен быть горьким.
Как известно, в темном шоколаде содержится высокий процент какао и кофеина. Поступая в организм вместе с алкоголем, эти компоненты существенно нагружают поджелудочную железу. Если имеются проблемы с пищеварением, употребляйте шоколад отдельно от спиртного.
Торты и пирожные — тоже не лучшая «закуска» к алкоголю. Организм просто не справится с таким количеством сахара. Ведь в крепких спиртных напитках, вине и шампанском тоже содержится этот компонент.
Если не хотите обеспечить себе отравление, откажитесь от сладких десертов. К вину в качестве закуски лучше подавать сыр.

Цитрусовые, дыня и арбуз

Лимон стоит на первом месте среди фруктов, которыми мы привыкли закусывать крепкие напитки. В любых цитрусовых содержится много кислоты, которая «на пару» со спиртным раздражает слизистую желудка и ухудшает работу пищеварительной системы.
Арбузы и дыни мало того, что обладают высокой кислотностью, так еще и содержат внушительное количество сахара. Этих «фруктов» на застолье быть не должно.
Если праздник все же не обходится без фруктов, купите бананы. В них содержится калий, который способен нейтрализовать действие алкоголя.

Кофе и энергетики

Многие привыкли заканчивать застолье чашечкой кофе. Ведь кофе бодрит и нейтрализует алкоголь. Однако это миф.
Спиртное угнетает нервную систему, а кофеин стимулирует, лишь маскируя опьянение. В реальности организм подвергается двойному стрессу. К тому же употреблении кофе после алкоголя может привести к сбоям сердечно-сосудистой системы.
По той же причине нельзя смешивать алкоголь и энергетики.
После застолья лучше выпить 5-7 таблеток активированного угля, чтобы снизить действие алкоголя и расщепить токсины. Хорошим абсорбентом станет, как мы писали выше, капустный либо огуречный рассол. Слабогазированная минеральная вода будет тоже очень кстати.
Стоит помнить, что ни одна закуска не спасет организм, если «переборщить» с алкоголем. От застолья должны оставаться приятные воспоминания, а не головная боль, тошнота и депрессия.
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