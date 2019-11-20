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Стоит ли делать коррекцию зрения 

SM News 6 часов назад
Стоит ли делать коррекцию зрения
Фото: SM News
Если присмотреться к тем, кто нас окружает, можно заметить, что в последнее время людей в очках стало значительно меньше, чем несколько десятилетий назад. Отчасти это объясняется тем, что люди с болезнями глаз перешли с очков на контактные линзы, но не только. Такая тенденция объясняется еще и появлением новой методики — лазерной коррекции зрения. Суть этого метода заключается в воздействии лазера на роговицу глаза, благодаря чему удается создать идеальную кривизну, которая отвечает всем оптическим показателям.

Разновидности лазерной коррекции

Существует несколько способов проведения процедуры — ФРК и LASIK. Первый вариант считается более безопасным, так как этот способ более простой в исполнении с технической точки зрения. Сначала с роговицы снимается эпителий, после чего происходит воздействие лазером на верхние слои роговицы.
Второй тип операции более современный, в этом случае при помощи специального инструмента отделяется верхний слой роговицы, который отодвигается от центра. Затем происходит воздействие лазером на следующие слои. После завершения этого воздействия отделенный верхний слой роговицы возвращается на свое место.

Плюсы и минусы

Чтобы ответить на вопрос, стоит или нет выполнять лазерную коррекцию, нужно изучить позитивные и негативные стороны процедуры. К числу преимуществ можно отнести:
  • амбулаторное проведение процедуры — операция занимает всего несколько минут, после ее завершения пациенту нет необходимости оставаться в стационаре;
  • минимум болевых ощущений — перед операцией пациентам закапывают капли с анестетиком;
  • быстрое восстановление зрения — положительный эффект от операции пациент может наблюдать спустя несколько часов после операции;
  • стабильный результат — эффект от процедуры сохранится на долгие годы;
  • безопасность — управление лазером во время операции выполняется при помощи компьютера, что позволяет свести к нулю человеческий фактор.
Что касается недостатков, то к ним можно отнести негативные проявления во время восстановления: ощущение инородного тела в глазу, вспышки или точки в глазах, снижение сумеречного зрения.

Результаты процедуры

Преимуществ у процедуры значительно больше, чем недостатков, но чтобы свести негативные факторы к минимуму, необходимо тщательно выбирать клинику и выполнять все рекомендации врача после операции.
Несомненно, лазерную коррекцию зрения проводить нужно, и эта процедура особенно необходима людям, которым при выполнении профессиональных обязанностей требуется быстрая реакция. Процедура необходима и в тех случаях, когда условия труда не позволяют использовать контактные линзы или очки.
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