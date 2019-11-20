Почему опасно чистить зубы после еды

Чем чистка зубов после еды может навредить здоровью

Чистить зубы необходимо правильно и регулярно — с этим никто не спорит. Споры возникают по вопросу, когда именно необходимо их чистить. Бытует мнение, что зубы следует чистить сразу после еды — это должно избавить от застрявших частиц пищи, освежить дыхание и предупредить развития кариеса. Мнение правильное, но привычка не очень хорошая, поскольку приносит зубам больше вреда, чем пользы. С ответом на этот вопрос разбирались многие специалисты.

К неожиданному выводу пришли учёные американской Академии общей стоматологии — чиста зубов в течение 10-20 минут после еды приносит вовсе не пользу, а наоборот — существенный вред. Говрад Хэмбл, президент Академии, отметил, что подобная привычка даёт возможность проникнуть внутрь эмали той кислоте, которая содержится в большинстве пищевых продуктов. Щётка немного повреждает поверхность эмали и фактически «проталкивает» кислоту внутрь зуба. Это повышает риск разрушения дентина по причине вредного воздействия кислоты. При этом внешне проблема может быть вовсе незаметной — как правило неприятности начинаются с внутренней поверхности зубов, а за этим не всегда следят.

По мнению специалистов особенный вред зубам причиняется в том случае, если их чистить сразу после употребления таких продуктов, как яблоки, апельсины или различных газированные напитки. Они очень сильно повышают чувствительность эмали зубов, а трение жёсткими ворсинками щётки может привести к сильным повреждениям, хоть и не сразу заметным. Регулярная чистка зубов сразу после еды может разрушить эмаль, поэтому специалисты советуют делать это либо перед едой, либо подождать хотя бы полчаса после приёма пищи, пока кислотный баланс в ротовой полости не придёт в норму.

Аналогичная проблема может преследовать и тех, кто заменяет зубную щётку жевательной резинкой. Даже не обсуждая общий вред для зубов от жвачки, она подобным же образом «проталкивает» кислоту в зубную эмаль, а в некоторых случаях могут сделать это более эффективно, чем щётка. Так что жевательную резинку тоже стоит отложить, тем более что она сама по себе ещё тот источник проблем.

Специалисты советуют не поощрять себя на чистку зубов после еды, даже если очень хочется освежить дыхание. Лучше воспользоваться специальными освежающими эликсирами, либо просто прополоскать рот водой. Чистить зубы рекомендуется утром, сразу после пробуждения, и вечером — непосредственно перед сном. Правильный уход за ротовой полостью полностью избавит от неприятного дыхания, поэтому и после еды не будет нужно очищать зубы.