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Инсоляция: как бороться с дефицитом солнца? 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
Выявлена опасность экономичных лампочек
Фото: РИА Новости
Переход на энергосберегающие и диодные ламы в офисах и на предприятиях приводит к упадку сил работников, поскольку организму человека нужно время на привыкание к новому освещению. В зимний период этот неприятный эффект дополняется еще и нехваткой солнечного света, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Общий упадок в зимнее время связан не столько с холодной погодой, сколько с инсоляцией, то есть малым количеством солнца и солнечных дней. Из-за этого мы испытываем дефицит света. Еще проблема возникла из-за энергосберегающих ламп. Они немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать", — сказал он.
В плане здоровья Владимир Болибок советует не экономить. На место одной лампочки накаливания он рекомендует ставить несколько энергосберегающих.
Врач дал и другие полезные советы по улучшению самочувствия в зимнее время.
"Надо чаще гулять на улице, особенно в редкую солнечную погоду. Также не надо экономить на освещении. Оно должно быть яркое. Если необходимо, надо и днем в офисе или в производственном помещении включать освещение. Не надо на этом экономить. Также там, где у вас была лампа накаливания на 100 ватт, надо ввернуть три энергосберегающие. Не надо менять одну лампочку на одну", — советует он.
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Теги:
ЗОЖ , ИА Sputnik
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