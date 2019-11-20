Выявлена опасность экономичных лампочек

Инсоляция: как бороться с дефицитом солнца?

Переход на энергосберегающие и диодные ламы в офисах и на предприятиях приводит к упадку сил работников, поскольку организму человека нужно время на привыкание к новому освещению. В зимний период этот неприятный эффект дополняется еще и нехваткой солнечного света, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Общий упадок в зимнее время связан не столько с холодной погодой, сколько с инсоляцией, то есть малым количеством солнца и солнечных дней. Из-за этого мы испытываем дефицит света. Еще проблема возникла из-за энергосберегающих ламп. Они немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать", — сказал он.

В плане здоровья Владимир Болибок советует не экономить. На место одной лампочки накаливания он рекомендует ставить несколько энергосберегающих.

Врач дал и другие полезные советы по улучшению самочувствия в зимнее время.