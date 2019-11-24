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Почему зубы являются явным показателем возраста 

Рамблер 14 часов назад
Как зубы выдают наш возраст
Фото: depositphotos.com
Мало кто догадывается, как обращая внимание на улыбку собеседника, можно определить его возраст. «Рамблер» выяснил, почему вид и цвет зубов является первым сигналом старения.

Молодая улыбка — как это?

Выпускник Нью-Йоркского медицинского университета Гари Мэрлоуш рассказал городской газете, как стоматологи считывают молодую улыбку по определенным меркам.
Во-первых, это микротрещины на зубной эмали. Наверняка вы замечали, что у пожилых людей эмаль со временем приобретает не только желтоватый оттенок, но и на ней образуются микротрещины. Во-вторых, скученность зубов прибавляет парочку лишних лет.
Как образуется неправильный прикус? Со временем костная ткань челюсти растворяется, зубы расшатываются и немного «расползаются». Если у взрослого человека изначально были проблемы с прикусом, в таком случае неровные зубы имеют особенность стираться и заметно стачиваться.
В-третьих, возраст мужчины легко определить по клыкам. Если кончики клыков округлые, а по высоте они сравнялись с остальными зубами, то окружающие с легкостью могут добавить мужчине пару лет. У молодых ребят клыки более острые и длинные, похожие на клыки хищного животного.

Как скрыть возрастные изменения

После 35 лет у человека начинаются естественные процессы старения. Истончение и сколы эмали могут исправить специальные ультратонкие накладки на зубы — керамические виниры. Они позволят восстановить объем зуба и немного изменить форму для улучшения внешнего вида.
Легче всего определить возраст по цвету эмали. Стоматологи советуют ходить на прием к специалистам раз в полгода на профессиональную чистку. Ведь поверхность зубов человека имеет несколько оттенков — от темно-желтого до серого. Разнообразие цветов напрямую зависит от вашего возраста и образа жизни. Крупные верхние передние зубы — маркеры молодости. Из-за анатомического строения черепа, они имеют способность стираться и нарушать весь внешний вид. Замена старых коронок и пломб позволит визуально сбросить 7-10 лет. Если вы очень давно установили коронки, привыкли к ним и никогда не вспоминали об их существовании, будьте уверены, они изменили свой цвет и деформировались. Окружающие часто замечают этот дефект, списывая на пожилой возраст.
Видео дня. Иностранцы едут лечиться в Россию
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
ЗОЖ
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