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Супы оказались полезными против смертельной болезни 

Lenta.ru 2 часа назад
Супы оказались полезными против смертельной болезни
Фото: Liu Lei / Globallookpress.com
Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что некоторые мясные и овощные супы могут прервать жизненный цикл опасного паразита Plasmodium falciparum, вызывающего малярию. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали образцы 56 бульонов домашнего приготовления, рецепты которых передавались из поколения в поколения и использовались для лечения лихорадки. Отфильтрованные экстракты инкубировали в течение 72 часов с различными культурами P.falciparum. Оказалось, что пять бульонов действительно могут затормозить размножение паразита на 50 процентов, блокируя половое созревание.
Состав эффективных в борьбе против малярией супов варьировался, поэтому пока ученые не знают, какие именно ингредиенты могут оказаться полезными. Их предстоит определить в будущих исследованиях и протестировать в клинических испытаниях.
Ранее сообщалось, что международная группа ученых выяснила, что вера людей в сверхъестественное, в том числе в дьявола и нечистую силу, могла помогать в борьбе с распространением инфекционных заболеваний.
Возбудителями малярия является род простейших Plasmodium, а распространяется заболевание с помощью комаров. В год инфекция убивает до 400 тысяч человек.
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