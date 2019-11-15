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Косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасны 

Lenta.ru 3 часа назад
Тестеры в магазинах оказались смертельно опасны
Фото: «Коммерсантъ»
Исследование показало, что косметические тестеры в магазинах могут содержать герпес, кишечную палочку и стафилококк. Видео эксперимента разместила на своем YouTube-канале телекомпания WCNC Charlotte.
Журналисты телеканала собрали десять мазков разной косметики в нескольких магазинах города Вудбридж, штата Нью-Джерси, и поместили их в посуду с агаром для культивирования бактерий и вирусов. После чего команда подождала пять дней и отнесла их на оценку специалисту по инфекционным заболеваниям.
При рассмотрении образцов доктор Араш Пурсина (Arash Poursina) из медицинского центра Пьемонта заявила, что два из них являются переносчиком разновидностей стафилококка и смертельно опасны. Помимо этого анализ остальных образцов показал наличие герпеса и кишечной палочки.
«При всеобщем использовании косметических средств можно подхватить даже болезнь, передающуюся половым путем», — говорит Пурсина.
Тени для век и губная помада оказались самыми опасными, но доктор рекомендует не прикасаться к любым тестерам для макияжа.
«Даже использование новых ватных дисков может не помочь в предотвращении развития инфекций», — заключила Пурсина.
В сентябре 2019 года выяснилось, что популярная женская бьюти-процедура по наращиванию ресниц оказалась чреватой последствиями. По словам врача из британской офтальмологической клиники, в последнее время наблюдается рост числа глазных инфекций, связанных с применением накладных ресниц.
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Теги:
ЗОЖ , Новости
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