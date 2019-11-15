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Откуда берется второе дыхание 

Рамблер 1 час назад
Откуда берется второе дыхание
Фото: depositphotos.com
Человеческий организм "заточен" природой на сохранение энергии. Именно поэтому, кстати, любые строгие диеты заканчиваются тем, что человек начинает набирать лишний вес буквально из-за съеденного листа салата.
В первые минуты пробежки организм все еще пытается существовать в режиме экономии, мышечным клеткам не хватает энергии и кислорода. Обмен веществ происходит в анаэробном режиме, то есть без участия кислорода. Если пробежка продолжается, организм переходит в аэробный режим, когда обмен происходит в присутствии кислорода — дыхание и пульс учащаются.
В это же время в мышцах усиливается кровоток, амплитуда движений возрастает, при этом мышцы не только лучше напрягаются, но и расслабляются, а значит повышается эффективность работы, а человек перестает чувствовать усталость. При этом сокращается активность мышц-антагонистов, которые отвечают за движение в противоположном направлении.
Тем не менее желательно, чтобы активная фаза тренировки не длилась дольше 45 минут, доказано, что мозг может сохранять концентрацию на определенных усилиях именно в течение этого времени.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ
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