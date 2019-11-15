Откуда берется второе дыхание

Человеческий организм "заточен" природой на сохранение энергии. Именно поэтому, кстати, любые строгие диеты заканчиваются тем, что человек начинает набирать лишний вес буквально из-за съеденного листа салата.

В первые минуты пробежки организм все еще пытается существовать в режиме экономии, мышечным клеткам не хватает энергии и кислорода. Обмен веществ происходит в анаэробном режиме, то есть без участия кислорода. Если пробежка продолжается, организм переходит в аэробный режим, когда обмен происходит в присутствии кислорода — дыхание и пульс учащаются.

В это же время в мышцах усиливается кровоток, амплитуда движений возрастает, при этом мышцы не только лучше напрягаются, но и расслабляются, а значит повышается эффективность работы, а человек перестает чувствовать усталость. При этом сокращается активность мышц-антагонистов, которые отвечают за движение в противоположном направлении.

Тем не менее желательно, чтобы активная фаза тренировки не длилась дольше 45 минут, доказано, что мозг может сохранять концентрацию на определенных усилиях именно в течение этого времени.