Чем рискуют заболеть любители кальяна

Вместе с кальянным дымом человек получает не меньше вредных веществ, чем при курении обычных сигарет. Например, при сеансе длительностью в 45 минут курильщик потребляет больше угарного газа, чем при выкуривании целой сигаретной пачки. Об этом сообщил к.м.н, доцент, врач психиатр-нарколог Олег Кутушев.

Эксперт подчеркнул, что вред от кальяна доказан многочисленными медицинскими исследованиями.

Так, у любителей «хуки» повышен сердечный ритм и артериальное давление, имеются вредные острые сердечно-сосудистые эффекты и непереносимость физических нагрузок, нарушены функции легких. Нередко случаются обмороки и острые отравления угарным газом.

Доказана связь между курением кальяна и раком легких. Последние данные указывают на вероятность развития рака ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистых патологий, инсультов.

Олег Кутушев отметил, что, если сравнивать курильщиков кальяна и любителей сигарет, то первые подвергаются большему воздействию угарного газа, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и никотина.

Эксперт также развенчал миф о том, что смена мундштука для кальяна убережет от риска заражения инфекциями. Передача бактерий идет не из насадки, а из трубки. Именно в ней и в колбе кальяна обитают микробы.

«Дезинфицировать составные части кальяны в условиях кафе или ресторана довольно сложно, —подчеркивает он. — В итоге получается, что человек покурил кальян, заразился, предположим, гепатитом, а узнал об этом спустя несколько лет»

По этой причине велика вероятность заражения такими инфекционными заболеваниями, как гепатит, туберкулез, герпес. Передатчиком при это будет не кто-то из знакомой компании, а человек, который курил этот кальян до вас, предупреждает врач.