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Как йогурт убережет от рака легких 

Medical Note 7 часов назад
Как йогурт убережет от рака легких
Фото: Medical Note
Употребление йогурта и одновременно грубых пищевых волокон — клетчатки — способно снизить риск развития рака легкого более чем на 30%, передает интернет-журнал RusOncoWeb.
Основываясь на данных о более 600 тысячах мужчин в возрасте около 58 лет и 800 тысячах женщин в возрасте примерно 55 лет, зарубежные исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление йогурта и одновременно клетчатки примерно на треть уменьшает риск развития рака легкого.
То есть, ученые выяснили, что сочетание пребиотика с пробиотиком способно снизить риск появления онкологии.
В этом тандеме клетчатка является пребиотиком. Она представляет собой компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.
Но они ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют ее жизнедеятельность.
Йогурт же относится к пробиотикам. Этот ингредиент в виде живых микроорганизмов повышает биологическую активность нормальной микрофлоры кишечника.
Таким образом, специалисты порекомендовали есть натуральный йогурт с добавлением в него отрубей и фруктов.
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Теги:
ЗОЖ
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