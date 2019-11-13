Как избавиться от изжоги

Помимо лекарственных средств, известных на всю страну благодаря непрекращающейся рекламе, есть много простых, понятных, а главное практически бесплатных средств для борьбы с изжогой. «Рамблер» рассказывает, как быстро избавиться от этого неприятного состояния, не тратя при этом деньги.

Во-первых, стоит сказать, из-за чего появляется изжога. Жжение в горле и за грудиной образуется из-за выброса соляной кислоты в пищевод. Причиной может быть неправильное питание, злоупотребление алкоголем и курением, а также туго затянутый ремень брюк и беременность.

Самое элементарное средство находится у вас прямо под рукой — стакан теплой воды, которая естественный образом поможет восстановить баланс в желудке и унять жжение. Воду следует выпить стоя или сидя, после чего главное — не ложиться.

Пищевая сода — еще одно средство, способное помочь при изжоге. Половина чайной ложки соды на 200 мл воды поможет восстановить баланс в желудке. С этим средством стоит быть аккуратным и пить ее мелкими глотками. Сода противопоказана беременным, кормящим женщинам, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта и людям, страдающим от артериальной гипертензии. Соду необходимо принимать осторожно и только в крайних случаях, поскольку ее регулярное употребление вредит организму.

Активированный уголь — идеальный и недорогой абсорбент на все времена. Он есть практически в каждой аптечке, поскольку обладает большим спектром фармакологического воздействия. Примите уголь в расчете 1 таблетка на 10 кг веса и запейте его водой.

Среди других средств, которые помогают унять изжогу, можно выделить группу самых вкусных — миндаль, мед и молоко. Первое — надежный помощник против изжоги, если она застала вас в дороге. Съешьте 5-10 штучек и жжение прекратиться через пару минут. А молоко и мед можно объединить в одно. Просто выпейте стакан теплого молока с ложкой меда.

В качестве средства от изжоги для беременных советуем натереть несколько клубней картофеля и отжать получившуюся массу через марлю. Далее следует дать соку настояться 2-3 минуты, но не больше, чтобы не допустить окисления. Можно выпить сок без добавок или смешать с каким-либо другим соком для вкуса.

В качестве средств от изжоги и для ее профилактики можно использовать настой с ромашки или мяты. Заварите чай и дайте ему некоторое время настояться.

Можно снизить факторы риска возникновения изжоги. Например, ограничить употребление острых, жирных, соленых, кислых и жареных блюд. Ограничьте себя от крепко заваренных напитков, а также сократите употребление алкоголя и никотина.

Будет полезно не заниматься подвижной деятельностью сразу после еды, вдобавок не следует носить тугие элементы одежды, перетягивающие живот.

Если изжога для вас — явление регулярное, то стоит обследоваться у врача на предмет заболеваний желудочно-кишечного тракта.