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Почему не забирает «скорая» 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Почему не забирает «скорая»
Фото: Depositphotos
Отвечает президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при Правительстве РФ Александр Саверский:
«Ещё несколько лет назад на сотрудников службы «03» поступало множество жалоб: то едут к месту вызова долго, то деньги за госпитализацию требуют, хамят. Благодаря мерам, предпринятым в рамках национального проекта «Здоровье», подобных жалоб стало меньше. И всё же… Если врач скорой, на ваш взгляд, ведёт себя неадекватно, отказывается везти вас в больницу, а вы понимаете, что ситуация этого требует, — попросите его представиться, запишите номер наряда и автомобиля. Попросите письменный отказ в госпитализации. Напомните о том, что медику за это придётся отвечать по ст. 124 УК РФ — «Неоказание помощи больному» или по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Информируйте о своём состоянии близких людей. Помните, что требование каких-либо документов (полиса ОМС и даже паспорта) в экстренной ситуации неправомерно и может также расцениваться как уголовное правонарушение.
Ситуация не меняется — звоните диспетчеру скорой («03») и в вежливой форме чётко объясните ему сложившуюся ситуацию. В случае если правда на вашей стороне, к вам направят другую бригаду или вразумят своего врача. Можно также позвонить на горячую линию департамента здравоохранения».
Кстати, до 30% вызовов скорой — ложные. Например, вызывают к хроническим больным без обострения или люди, которым просто скучно. Нередко врачи оказываются перед закрытыми дверьми квартир или даже в опасных ситуациях.
Вызывая скорую, необходимо знать:
Все телефонные разговоры записываются. Номер диспетчера, который он называет, когда снимает трубку, лучше записать. В скорой круглосуточно дежурят врачи-консультанты по основным профилям заболеваний. С ними можно связаться через любого диспетчера «03» или в ситуации, когда приехавший врач в чём-то сомневается. В сложных ситуациях можно связаться через «03» с ответственным дежурным врачом, который и принимает окончательные решения. В крупных городах работают специализированные бригады — неврологические, педиатрические, реанимационные, кардиологические, токсикологические и т. д., которые и следует вызывать, когда известна причина состояния. Врач СМП должен находиться около пациента ровно столько, сколько необходимо для оказания помощи. Последующие вызовы не могут быть основанием для оставления первого пациента.

Когда вызывать «03»?

Согласно Приказу Минздравсоцразвития о порядке оказания скорой помощи № 179 от 01.11.2004, она оказывается «при состояниях, угрожающих здоровью и жизни»:в случаях внезапных заболеваний;при обострениях хронических болезней;при несчастных случаях, травмах, отравлениях;в случаях осложнений при беременности и при родах;при иных заболеваниях и состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
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Теги:
ЗОЖ , Александр Саверский , Правительство РФ
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