Врач рассказал, как нужно проводить отпуск

Врач назвал основные правила комфортного и полезного отпуска

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что нужно делать для того, чтобы провести хороший отпуск.

Специалист отметил, что перестройка организма с рабочего режима на отпускной занимает не менее пяти-семи дней. Поэтому не стоит брать всего лишь неделю с точки зрения здоровья.

"При этом в отпуске самое главное — проводить его эффективно. Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться. Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесет пользы для полноценного восстановления организма", — пояснил Тяжельников.

По его словам, ресурсов организма при работе без отпуска хватает, максимум, на два-три года, поэтому стоит отдыхать ежегодно. Отсутствие отдыха является причиной депрессии и различных заболеваний.