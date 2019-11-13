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Врач назвал основные правила комфортного и полезного отпуска 

Аргументы Недели + ещё 10 6 часов назад
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
Фото: Аргументы Недели
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что нужно делать для того, чтобы провести хороший отпуск.
Специалист отметил, что перестройка организма с рабочего режима на отпускной занимает не менее пяти-семи дней. Поэтому не стоит брать всего лишь неделю с точки зрения здоровья.
"При этом в отпуске самое главное — проводить его эффективно. Больше дышать свежим воздухом, гулять, плавать, правильно питаться. Лежание в отеле перед телевизором или на шезлонге не принесет пользы для полноценного восстановления организма", — пояснил Тяжельников.
По его словам, ресурсов организма при работе без отпуска хватает, максимум, на два-три года, поэтому стоит отдыхать ежегодно. Отсутствие отдыха является причиной депрессии и различных заболеваний.
"Продолжительность жизни людей, долгое время страдающих от «синдрома отсутствия отпуска», сокращается, в среднем, на 10 лет. Поэтому к отпуску надо относиться как к необходимости и условия сохранения работоспособности и здоровья", — заключил он.
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Теги:
ЗОЖ , Новости , Андрей Тяжельников
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