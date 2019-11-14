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Ученые назвали опасность позднего ужина 

Газета.Ru + ещё 10 5 часов назад
Ученые назвали опасность позднего ужина
Фото: depositphotos.com
Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке назвали опасность позднего ужина для здоровья, передает РЕН.
Согласно проведенному исследованию, ужин после 18.00 может привести к проблемам ЖКТ и сердца.
Отмечается, что женщины, потреблявшие еду после 18.00, имели худший уровень сахара в крови, также у них наблюдались проблемы с сердцем, лишний вес и повышенное давление.
Как пояснили диетологи, организм не справляется с получаемыми вечером калориями.
Медики рекомендовали включить в распорядок дня прогулки и занятия спортом и постараться избегать вечерних перекусов.
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Теги:
ЗОЖ , Новости
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