Что на самом деле убивает иммунитет

На иммунитет влияют пагубные привычки, утверждают зарубежные ученые. Недосып, курение, неправильное питание, переохлаждение, стресс, алкоголь — все это приводит к разрушению иммунной системы.

Что еще ослабляет защитную функцию организма и что нужно делать, чтобы повысить своей иммунитет, корреспонденту «МИР 24» рассказали медицинские эксперты. По словам врача общей практики Дениса Кондратьева, недостаток сна, неправильное питание, частые переохлаждения и вредные привычки, и правда, подрывают иммунную систему.

Однако самым главным фактором, пагубно влияющим на иммунитет, является стресс.

«Во главе всех причин я бы поставил стрессовые ситуации, которым человеческий организм повергается ежедневно. Если неправильное питание и вредные привычки мы ещё как-то можем регулировать, то со стрессами бороться очень сложно.

Различные переживания и негативные эмоции — это то, что подтачивает нашу именную систему каждый день. В конечном итоге если это не контролировать, то иммунная система дает сбой, и развиваются различные заболевания. Чтобы укреплять иммунную систему, надо давать организму отдыхать, перестраиваться, менять вид деятельности и род занятий, избегать стрессовых ситуаций. Это поможет иммунной системе восстановиться и быть к готовой к встрече с патогенными факторами»,

— объяснил он.

В основе иммунной системы лежит работа кишечника, утверждает врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«Перечисляя факторы, зарубежные коллеги сильно сгустили краски. В основе здорового иммунитета лежит работа кишечника, точнее микробиоты. Это организмы, которые помогают в формировании здорового иммунитета: бифидум-бактерии, кишечная палочка бактероиды и даже бактериофаги. Они тренируют иммунную систему, поэтому другим патогенным бактериям туда не пробиться. Очевидно, если человек увлекается вредной едой, то он перегружает желудочно-кишечный тракт. Возникает застой пищи, отравление продуктами жизнедеятельности»,

— комментирует медик.

По словам Кондрахина, часто хронический стресс приводит к синдрому раздраженного кишечника. Воспаленный орган становится чужеродным для организма, и иммунная система начинает вырабатывать против него антитела. Чтобы повысить свой иммунитет, фармаколог советует употреблять гриб Чага.

«В качестве иммунокорректора, например, онкологи нередко применяют настойку на основе гриба Чага, он помогает организму противостоять раку»,

— добавил он.

Иммунная система тесно связана с эндокринной и нервной. Например, гормоны коры надпочечников и половые гормоны подавляют иммунную систему, а гормон роста, инсулин, гормон щитовидной железы — ее стимулируют. Человек, у которого в жизни много стрессов, простужается гораздо чаще, говорит врач-терапевт и нутрициолог Ольга Полякова

«Если вы часто нервничаете, никакие витамины и даже отказ от вредных привычек не помогут наладить работу иммунной системы.

В низких концентрациях гормон стресса — кортизол — стимулирует иммунную систему, но в больших количествах под влиянием частых стрессов он снижает иммунную защиту. Люди заблуждаются, когда думают, что витамины помогут восстановиться. Чтобы иммунная система работала эффективно, надо снизить уровень стресса. Если не получается, то тогда надо менять свою реакцию на стресс»,

— сказала Полякова.

Сильный иммунитет способен самостоятельно справляться с большим количеством нагрузок, включая длительные авиаперелеты, смену климатических поясов, тяжелую физическую и умственную работы, а также стрессовые нагрузки.