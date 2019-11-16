Что будет, если перестать есть суп

Правда ли, что не есть супы — вредно

Многие люди, особенно те, кто еще не обзавелся семьей, отказываются от употребления супов. Зачастую так происходит из-за нехватки времени, — на приготовление, к примеру, борща уйдет не меньше пары часов. При этом такие люди могут придерживаться правильного питания и даже не иметь проблем со здоровьем. И, несмотря на это, другие продолжают бить тревогу и убеждать всех вокруг, что от супов отказываться опасно. "Рамблер" выяснил, кто прав на самом деле.

Люди, убежденные в пользе супов, апеллируют к тому, что супы, приготовленные из овощей, обладают уникальными профилактическими свойствами.

А вот их противники уверены, что вред супов пересиливает их полезные свойства. По их мнению, жидкость, разбавляющая желудочный сок во время пищи, негативным образом сказывается на пищеварении. Придерживаясь такой точки зрения, может показаться, что отказ от супов и правда нестрашен. Однако гастроэнтерологи так не считают.

По их мнению, бульоны действительно обладают удивительными свойствами. Как минимум, в них содержится много экстрактивных веществ. Какие-то из них укрепляют мышечную и хрящевую ткань, какие-то провоцируют выработку желчи, которая помогает кишечнику вовремя выводить все отходы из организма.

Без всего этого человек, не употребляющий супы, рискует столкнуться с запорами, брожением и токсинами, что не лучшим образом сказывается на общем самочувствии.