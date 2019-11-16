Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Вещи, о которых никогда нельзя врать врачу
Вещи, о которых никогда нельзя врать врачу
Болезни и лекарства
Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов
Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов
Болезни и лекарства
Как мутируют болезни
Как мутируют болезни
Болезни и лекарства
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Новости

Правда ли, что не есть супы — вредно 

Рамблер 50 минут назад
Что будет, если перестать есть суп
Фото: depositphotos.com
Многие люди, особенно те, кто еще не обзавелся семьей, отказываются от употребления супов. Зачастую так происходит из-за нехватки времени, — на приготовление, к примеру, борща уйдет не меньше пары часов. При этом такие люди могут придерживаться правильного питания и даже не иметь проблем со здоровьем. И, несмотря на это, другие продолжают бить тревогу и убеждать всех вокруг, что от супов отказываться опасно. "Рамблер" выяснил, кто прав на самом деле.
Люди, убежденные в пользе супов, апеллируют к тому, что супы, приготовленные из овощей, обладают уникальными профилактическими свойствами.
А вот их противники уверены, что вред супов пересиливает их полезные свойства. По их мнению, жидкость, разбавляющая желудочный сок во время пищи, негативным образом сказывается на пищеварении. Придерживаясь такой точки зрения, может показаться, что отказ от супов и правда нестрашен. Однако гастроэнтерологи так не считают.
По их мнению, бульоны действительно обладают удивительными свойствами. Как минимум, в них содержится много экстрактивных веществ. Какие-то из них укрепляют мышечную и хрящевую ткань, какие-то провоцируют выработку желчи, которая помогает кишечнику вовремя выводить все отходы из организма.
Без всего этого человек, не употребляющий супы, рискует столкнуться с запорами, брожением и токсинами, что не лучшим образом сказывается на общем самочувствии.
Видео дня. Чем опасен затяжной кашель
Комментарии 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, о которых никогда нельзя врать врачу
Вещи, о которых никогда нельзя врать врачу 1
Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов
Больных раком начнут лечить тренировками астронавтов
Как мутируют болезни
Как мутируют болезни
Названа позволяющая избежать гриппа диета
Названа позволяющая избежать гриппа диета 2
Почему кофе без кофеина вреден для здоровья
Почему кофе без кофеина вреден для здоровья
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как не поддаться диабету
07:20
Как не поддаться диабету
Болезни и лекарства
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
26:05
Как не заболеть гриппом, когда кругом болеют все
Болезни и лекарства
О чем говорит затяжной кашель
02:12
О чем говорит затяжной кашель
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение