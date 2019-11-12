Ранний ужин способен защитить от болезней сердца

Ученые утверждают, что поздний прием пищи увеличивает вероятность развития болезней сердца, которые являются основной причиной смертности населения. Сообщается, что у любительниц позднего приема пищи отмечается повышенное артериальное давление.

Специалисты в течение года наблюдали за группой из 112 женщин. Так, по словам ученых, перенос ужина на более ранее время является простейшим способом снижения риска болезней сердца. Также рекомендуется отказаться от алкоголя, курения, заниматься спортом, правильно питаться. Сообщается, что люди, которые выполняют эти рекомендации, имеют наименьший риск сердечных заболеваний. Об этом пишет «МедикФорум».