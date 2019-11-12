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Малышева опробовала на Ягудине несколько поз 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Малышева опробовала на Ягудине несколько поз
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Малышева предложила фигуристу Алексею Ягудину попробовать с ней несколько поз. Спортсмен стал гостем программы «Жить здорово» в рамках обсуждения темы самых удобных положений тела для жизни.
Как только Ягудин уселся на специально приготовленный для него диван, рядом с ним тут же оказались сама Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин. Далее спортсмен намекнул — присутствие врача-невролога он считает лишним.
«Что вы здесь делаете? У нас тут, между прочим, приватная встреча»,
— с хитрой улыбкой развернулся Ягудин к Шубину.
Далее Малышева предложила Алексею продемонстрировать публике все, что он может. Показательное выступление фигуриста закончилось одиночным возлежанием на диване — оно, к слову, небезопасно для здоровья, отметила Малышева.
Когда человек лежит на подушке на диване, артерии, снабжающие мозг, пережимаются, в голове и шее появляются боль.
Общими усилиями медики пришли к выводу, что далеко не все позы для горизонтального отдыха могут быть полезны человеку, а некоторые — и откровенно навредить.
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Теги:
ЗОЖ , Елена Малышева , Дмитрий Шубин , Алексей Ягудин
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