Малышева опробовала на Ягудине несколько поз

Елена Малышева предложила фигуристу Алексею Ягудину попробовать с ней несколько поз. Спортсмен стал гостем программы «Жить здорово» в рамках обсуждения темы самых удобных положений тела для жизни.

Как только Ягудин уселся на специально приготовленный для него диван, рядом с ним тут же оказались сама Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин . Далее спортсмен намекнул — присутствие врача-невролога он считает лишним.

«Что вы здесь делаете? У нас тут, между прочим, приватная встреча»,

— с хитрой улыбкой развернулся Ягудин к Шубину.

Далее Малышева предложила Алексею продемонстрировать публике все, что он может. Показательное выступление фигуриста закончилось одиночным возлежанием на диване — оно, к слову, небезопасно для здоровья, отметила Малышева.

Когда человек лежит на подушке на диване, артерии, снабжающие мозг, пережимаются, в голове и шее появляются боль.

Общими усилиями медики пришли к выводу, что далеко не все позы для горизонтального отдыха могут быть полезны человеку, а некоторые — и откровенно навредить.