Из чьей крови делают гематоген

«Гематоген» с греческого переводится как «порожденный из крови». «Рамблер» расскажет чья кровь входит в состав питательного батончика.

Гематоген был изобретен в Швейцарии в 1890 году. Он представлял собой смесь бычьей крови и яичного желтка. В то время он носил название «гематоген Гоммеля». Во времена СССР его давали детям, беременным и кормящим женщинам, чтобы повысить уровень железа в крови, и раненым солдатам, чтобы ускорить их восстановление. Какое-то время гематоген был обязательным составляющим рациона солдат.

В 1920-х годах Советский Союз начал выпускать собственный гематоген. Чаще всего его производили на мясных фабриках сразу после забоя быков и продавали исключительно в аптеках. Сейчас производством этих питательных батончиков занимаются десятки компаний и их можно найти на прилавках обычных продуктовых магазинов.

Раньше, помимо альбумина, гематоген содержал сгущенное молоко, сахар, сироп глюкозы и ванилин. Теперь же современные производители делают гематоген на любой вкус — с орехами, сухофруктами, шоколадом и другими ингредиентами.

Альбумин составляет всего 5% от батончика. И сегодня врачи советуют относиться к гематогену как к десерту и есть не более двух батончиков в день. Лучше, чтобы железо поступало в организм при помощи такого продукта, как красное мясо.