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Названо идеальное время для прививки от гриппа 

ТАСС + ещё 10 7 часов назад
Названо идеальное время для прививки от гриппа
Фото: Depositphotos
Жители России, не прошедшие вакцинацию против гриппа, могут сделать прививку до конца ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру. Руководитель государства сравнил с самострелом возможное заболевание гриппом министров.
"Вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. В идеале, надо прививаться до начала эпидсезона, то есть с сентября по ноябрь",
— говорится в сообщении.
Сентябрь является идеальным временем для прививки, поскольку организму требуется две недели на выработку иммунитета к инфекции.
"Но это не значит, что сейчас, в ноябре, уже поздно делать прививку",
— добавили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что вакцинация защищает население от "массового и неконтролируемого распространения инфекции". К группе риска относятся маленькие дети с формирующимся иммунитетом, пожилые люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитными состояниями. Кроме того, прививку необходимо делать ежегодно, так как вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому меняется состав вакцины.
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Теги:
ЗОЖ , Грипп , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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