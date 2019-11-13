Названо идеальное время для прививки от гриппа

Жители России, не прошедшие вакцинацию против гриппа, могут сделать прививку до конца ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру. Руководитель государства сравнил с самострелом возможное заболевание гриппом министров.

"Вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. В идеале, надо прививаться до начала эпидсезона, то есть с сентября по ноябрь",

— говорится в сообщении.

Сентябрь является идеальным временем для прививки, поскольку организму требуется две недели на выработку иммунитета к инфекции.

"Но это не значит, что сейчас, в ноябре, уже поздно делать прививку",

— добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что вакцинация защищает население от "массового и неконтролируемого распространения инфекции". К группе риска относятся маленькие дети с формирующимся иммунитетом, пожилые люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитными состояниями. Кроме того, прививку необходимо делать ежегодно, так как вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому меняется состав вакцины.