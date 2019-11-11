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Названа главная причина, по которой растет живот 

express-novosti.ru 26 минут назад
Названа главная причина, по которой растет живот
Фото: depositphotos.com
Большой живот — проблема, от которой хотят избавиться как мужчины, так и женщины. Чтобы получить положительный результат, ученые предлагают в первую очередь искоренить главную причину, о которой расскажет корреспондент ИА «Экспресс-Новости».
Как объясняют врачи, появление большого живота напрямую зависит от инсулина. Именно этот гормон является основным в процессе обмена углеводов и влияет на образование в организме жировых клеток и жира на животе.
Как известно, выработка инсулина происходит за счет уровня сахара в крови. То есть человек съедает банан, и тут же повышается уровень сахара в крови, а в ответ на него вырабатывается инсулин. Задача гормона — «разложить по полочкам» образовавшуюся глюкозу. В результате часть ее идет на энергию, а остальное откладывается про запас в печень и мышцы в виде гликогена.
На этом процесс не завершается. Если после отложения гликогена в печени все же уровень сахара в крови остается высоким, организм превращает его переизбыток в жировые отложения на теле.
Фрукты и ягоды, в отличие от зелени и овощей, всегда способствуют высокому уровню сахара в крови. В результате тело получает большое количество энергии, а оставшееся трансформирует в запас в виде гликогена и жира.
Но это еще «цветочки» по сравнению с тем, что происходит в организме после съеденной порции торта или других сладостей. Чтобы переработать мучное и сладкое, поджелудочная железа работает с утроенной силой и вырабатывает огромное количество инсулина. Но и этого порой недостаточно, чтобы справиться с поступившим в кровь сахаром. И вот тогда он откладывается на животе, ягодицах и других проблемных местах. А дальше с таким питанием ожирение ждет все органы. Получается, сахар — это действительно белая разрушающая сила, приближающая старение и смерть.
Диетологи отмечают, что к питанию, в котором поджелудочная железа работает на исходе, приучают с детства. Это традиционные блюда, такие как овсяная каша на молоке, пироги, блины, оладьи, творог или йогурт с вареньем. Из-за этого у таких сладкоежек может развиться инсулинорезистентность, и тогда механизм работы поджелудочной железы нарушается, уставший организм перестает реагировать на инсулин.
Врачи отмечают инсулинорезистентность даже у детей и подростков, у которых первым сигналом является несоответствующий вес. Если не организовать правильное питание, возникает риск сахарного диабета второй степени и ожирения.
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