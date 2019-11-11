Как проверить щитовидную железу с помощью градусника

Причиной многих недомоганий является нехватка гормонов щитовидной железы. Проверить правильную работу щитовидки можно, сдав кровь на анализ. Но есть и другой, более простой и доступный метод. О нем рассказывает «Рамблер».

Простой способ оценить функцию щитовидной железы предложил около полувека назад американский ученый Брода Отто Барнс. В ходе многолетних исследований в области эндокринологии, доктор пришел к выводу, что об активности щитовидной железы может «рассказать» температура тела человека. При этом воспользоваться придется лишь обыкновенным градусником. Важно: проводить исследование необходимо лишь тогда, когда вы полностью здоровы.

Как же провести тест Барнса? Сделать это очень просто, никаких особых сложностей нет, лишь несколько минут вашего терпения. Вечером приготовьте градусник (использовать лучше обычный ртутный термометр, но подойдет любой): температура на нем должна составлять 35°C. Положите термометр на прикроватную тумбочку.

Сразу после того, как проснетесь, не вставая с постели, поместите подготовленный градусник в подмышечную впадину. Мерить температуру следует в течение десяти минут. По истечении этого времени запишите результат. Обычно утренняя температура (которую называют базальной) колеблется в рамках 36,5-36.8 градусов. Такой результат говорит о том, что щитовидка работает нормально.

Если утренняя температура опускается ниже средней нормы в 36,5 градусов, это означает, что у вас наблюдаются симптомы гипотиреоза (пониженной функции щитовидной железы).

В том же случае, если утренняя базальная температура превышает отметку в 36,8 С°, это указывает на повышенную функцию щитовидной железы (гипертиреоз). Либо в организме идет воспалительный процесс.

Правда, Барнс уточнял, что тест, сделанный лишь один раз может оказаться ошибочным. Для того, чтобы получить максимально точную оценку работы щитовидной железы, следует проводить его три дня подряд. Если показатели все три дня будут в норме, беспокоиться не о чем. В том же случае, если утренняя базальная температура в течение этого времени будет выше или ниже нормы, следует посетить врача.