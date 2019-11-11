Россия вошла в список самых «пьющих» стран мира

Составлен список стран, жители которых потребляют больше всего спиртных напитков. Такой рейтинг подготовила организация экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Интересно, что больше всего алкоголя потребляют в Литве. Там на каждого жителя приходится около 12,3 литров спиртного в год.

Второй "пьющей" страной стала Австрия, где на человека приходится около 11,8 литров в год. А во Франции каждый гражданин выпивает по 11,7 литров.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

При этом, Россия вошла в десятку самых "пьющих" стран мира с показателем 11,1 литров спиртного на каждого гражданина. Это говорит о том, что потребление алкоголя снизилось по сравнению с показателями 2007 года.