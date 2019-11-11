Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия вошла в список самых «пьющих» стран мира 

Рамблер 3 часа назад
Составлен список стран, жители которых потребляют больше всего спиртных напитков. Такой рейтинг подготовила организация экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
Интересно, что больше всего алкоголя потребляют в Литве. Там на каждого жителя приходится около 12,3 литров спиртного в год.
Второй "пьющей" страной стала Австрия, где на человека приходится около 11,8 литров в год. А во Франции каждый гражданин выпивает по 11,7 литров.
Четвертое и пятое место в рейтинге заняли Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).
При этом, Россия вошла в десятку самых "пьющих" стран мира с показателем 11,1 литров спиртного на каждого гражданина. Это говорит о том, что потребление алкоголя снизилось по сравнению с показателями 2007 года.
Ранее"Рамблер" сообщал о том, какой алкогольный напиток назван самым популярным у россиян.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Доказана смертельная опасность популярного лекарства 3
Создана ткань-датчик для анализа пота на болезни
Создана ткань-датчик для анализа пота на болезни
Жизненные трудности ухудшают работу мозга
Жизненные трудности ухудшают работу мозга
Как проверить щитовидку с помощью градусника
Как проверить щитовидку с помощью градусника 2
Названы способы улучшить давление без таблеток
Названы способы улучшить давление без таблеток 1
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Как справляться с мигренью
07:34
Как справляться с мигренью
Болезни и лекарства Наука
Частная клиника обманула десятки москвичей
03:41
Частная клиника обманула десятки москвичей
Болезни и лекарства Новости
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
06:28
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
Болезни и лекарства
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
05:08
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
Новости
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
06:06
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
ЗОЖ
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение