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Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира 

Газета.Ru + ещё 19 2 часа назад
Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира
Фото: Газета.Ru
Обнародован список мировых стран, в которых жители больше всего пьют спиртных напитков. Этот список представила Организация экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте идет Австрия, где каждый гражданин выпивает 11,8 литра. Далее расположилась Франция и 11,7 литра/год на человека.
Также в пятерке "пьющих" мировых стран — Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).
Россия вошла в десятку этого списка. По данным исследования, в среднем россиянин выпивает 11,1 литра алкоголя в год. Однако этот показатель свидетельствует о снижении потребления спиртного в стране с 200 7 года.
Менее всего алкоголь употребляют жители Израиля (2,6 литра), Турции (1,4 литра) и Индонезии (0,3 литра).
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Теги:
ЗОЖ , Другое , Новости , Росстат , Минздрав РФ
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