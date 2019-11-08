Как связаны чистка зубов и развитие слабоумия

Чистка зубов и развитие слабоумия в старости: как они связаны

Бережное отношение к своему здоровью помогло бы сократить случаи старческой деменции на треть, утверждают ученые. Среди факторов, негативно сказывающихся на работе нашего мозга, специалисты называют курение, депрессию, малоподвижный образ жизни, гипертонию, потерю слуха, недостаток общения и умственного труда. Теперь же западные ученые обнаружили еще один фактор, который снижает риск развития слабоумия в пожилом возрасте — это гигиена полости рта и здоровье наших зубов.

Зубная щетка защищает от слабоумия

Статья, опубликованная в Journal of the American Geriatrics Society, рассказала об исследовании, которое ученые Калифорнийского университета проводили на протяжении 18 лет. В нем приняли участие пожилые люди примерно одного уровня образования и достатка, возраст которых на момент начала исследования колебался между 52 и 105 годами и в среднем составлял 81 год. Из 5648 испытуемых, изначально не имевших никаких признаков деменции, за последующие 18 лет развитие старческого слабоумия было диагностировано у 1145 человек. При этом деменция на 65% чаще развивалась у тех, кто чистил зубы реже хотя бы одного раза в день. Наиболее ярко этот эффект проявился у женщин: среди тех, кто пренебрегал гигиеной полости рта, один случай деменции приходился в среднем на 4,5 человека. У представителей сильного пола аналогичная корреляция также была обнаружена, хотя и в меньших пропорциях: среди мужчин, не чистивших зубы ежедневно, деменция развилась у каждого шестого, что составило на 22% больше, чем среди тех, кто чистил зубы не реже одного раза в сутки. Также среди мужчин случаи слабоумия вдвое чаще обнаруживались у тех, кто потерял большую часть своих зубов и не носил зубные протезы.

Здоровые зубы защищают мозг

Эти данные подтверждаются также исследованием, проведенным специалистами отдела стоматологии и центра изучения старения Каролинского института и Университета Карлстад в Швеции, результаты которого были обнародованы в издании American Geriatrics Society. Проведя исследование 557 человек в возрасте от 77 лет и старше, ученые установили взаимосвязь между отсутствием зубов у испытуемых и потерей ими когнитивных функций. Участники исследования, испытывавшие затруднения при пережевывании твердой пищи, показывали значительно более высокий уровень опасности развития старческого слабоумия и других возрастных когнитивных нарушений, нежели их ровесники, сохранившие собственные зубы или имевшие установленные зубные протезы.

Научные обоснования

Связь развития деменции со здоровьем зубов и гигиеной полости рта, по мнению ученых, вызвана двумя основными факторами. Первый из них — это кариеносные бактерии, которые имеют способность поражать головной мозг, вызывая воспаление и повреждение его тканей. Более ранние научные исследования устанавливали, что у пациентов с болезнью Альцгеймера чаще наблюдаются воспаления десен. Также кариеносные микроорганизмы способствуют развитию заболеваний сердца, повышают риск инсульта и диабета. Вторым же не менее важным фактором становится вызванное потерей зубов осложнение жевательной функции, что приводит к снижению притока крови к мозгу и повышает риск развития деменции в преклонном возрасте. Ежедневный уход за полостью рта является проявлением самоконтроля и осознанного подхода к собственному здоровью, что также становится дополнительным фактором защиты пожилого человека от потери когнитивных способностей.