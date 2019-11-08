Опасно ли на самом деле проглотить жевательную резинку

Жевательную резинку наверняка хоть раз в жизни глотал каждый. Происходит это, как правило, случайно. Может ли эта случайность стать риском для здоровья? Выясняет «Рамблер».

Наверняка многие помнят, как в детстве родители, предостерегая, говорили о том, что глотать жвачку ни в коем случае нельзя. В лучшем случае, якобы, она останется навсегда в желудке, а в худшем — может вызвать заворот кишок. Но вряд ли кто-то из детей не хотел это проверить и тайком глотал кусочек жевательной резинки, а затем ждал, что же все-таки будет. А не случалось ничего. И «испытатель» успокаивался. Но так ли на самом деле безопасно проглотить жвачку, как кажется на первый взгляд?

Конечно, постоянно «грешить» этим не следует, но и верить историям, которые рассказывали вам родители в детстве, тоже не стоит. По сути, никакой опасности проглоченная жвачка не несет. И, конечно, не может остаться в желудке навсегда или приклеиться к стенкам кишечника.

Попадая в желудочно-кишечный тракт, жевательная резинка под воздействием различных ферментов и кислот, как и любая другая еда, довольно легко переваривается. Те же компоненты ее, которые по какой-то причине не переварились, просто выводятся из организма.

Правда, стоит отметить, что постоянно глотать жвачку все же не следует: накопление ее в организме может нарушить проходимость кишечника, хотя это встречается довольно редко.

Гораздо большую опасность жевательная резинка представляет непосредственно тогда, когда вы ее жуете: ею легко можно подавиться.