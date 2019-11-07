Можно ли пить воду из-под крана на самом деле

Специалисты отмечают, что в последние годы люди стали серьезнее относиться к своему здоровью: принципы ЗОЖ, правильное питание и другие факторы принимаются во внимание. Но зачастую мы забываем о простой воде. Существует ли опасность для здоровья, если употреблять воду из-под крана, разбирался «Рамблер».

В отрицательном воздействии обычной водопроводной воды на здоровье человека уверены специалисты американской Рабочей группы по охране окружающей среды (Environmental Working Group). Согласно их исследованию, вероятность человека заболеть раком из-за химикатов, содержащихся в водопроводной воде, составляет 1 к 1000000. Казалось бы, цифра не слишком пугающая, но и неутешительная.

По оценке экспертов, в водопроводной воде, кроме различных примесей, также довольно часто встречаются мышьяк, радиоактивные загрязнители и «побочка» различных дезинфекций.

Несмотря на то, что качество водопроводной воды в России строго регламентировано довольно жесткими нормами, говорить о ее полной безопасности нельзя. Да, водоочистные станции «подготавливают» поступающую в водопровод жидкость, но далее она может быть вновь загрязнена.

Чаще всего причиной ухудшения качества воды становится ветхость труб, по которым она течет до конечного пункта. Здесь в воду вновь попадают различные примеси: окиси кальция, железа, магния и опасных веществ, которые могут вызвать отравление или сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

Правда, существует система обратного осмоса, когда вода проходит через специальную мембрану, которая задерживает опасные и вредные вещества. Но у этой «медали» есть и обратная сторона: такая очистка «очищает» жидкость и от полезных веществ (кальция, магния и др.), делая ее «мертвой». Пользы в ней, соответственно, нет никакой.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что пить воду из-под крана все же не стоит: в ее абсолютной безопасности на сто процентов вы уверены быть не можете. А значит, не стоит рисковать своим здоровьем.