Как бессонная ночь влияет на развитие стресса

Ученые из США объяснили, как недосып и серьезные нарушения сна влияют на развитие стресса и чувства тревоги, пишет издание «Аргументы недели».

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 330 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Врачи наблюдали за изменениями в психическом и эмоциональном состоянии добровольцев, которые спали разное количество часов.

В результате эксперимента выяснилось, что после ночи без сна префронтальная кора, отвечающая за проявление тревоги, функционировала со сбоями. Помимо этого, ученые установили, что плохой сон почти на 30 процентов способствует увеличению уровня стресса.

Специалисты пояснили, что для хорошего самочувствия человеку необходимо спать примерно 7-8 часов в сутки.