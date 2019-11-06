Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как бессонная ночь влияет на развитие стресса 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Как бессонная ночь влияет на развитие стресса
Фото: Вечерняя Москва
Ученые из США объяснили, как недосып и серьезные нарушения сна влияют на развитие стресса и чувства тревоги, пишет издание «Аргументы недели».
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 330 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Врачи наблюдали за изменениями в психическом и эмоциональном состоянии добровольцев, которые спали разное количество часов.
В результате эксперимента выяснилось, что после ночи без сна префронтальная кора, отвечающая за проявление тревоги, функционировала со сбоями. Помимо этого, ученые установили, что плохой сон почти на 30 процентов способствует увеличению уровня стресса.
Специалисты пояснили, что для хорошего самочувствия человеку необходимо спать примерно 7-8 часов в сутки.
Видео дня. Когда в Россию вернутся вытрезвители
Вечерняя Москва: последние новости
Названа жизненно важная функция холестерина в организме Названа жизненно важная функция холестерина в организме Врачи рассказали, как выбрать правильную шапку Врачи рассказали, как выбрать правильную шапку Доктор Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней Доктор Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней 
Теги:
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасные болезни, которые легко спутать с простудой
Опасные болезни, которые легко спутать с простудой
Женщина в коме слышала все, что происходило вокруг
Женщина в коме слышала все, что происходило вокруг
Названы способы снижения давления без таблеток
Названы способы снижения давления без таблеток
Мужчина съел на спор 50 яиц за раз и скончался
Мужчина съел на спор 50 яиц за раз и скончался 5
Приходите завтра: уралец умер после отказа врача
Приходите завтра: уралец умер после отказа врача 22
Видео
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Метеозависимость: реальность или самовнушение
03:00
Метеозависимость: реальность или самовнушение
ЗОЖ Болезни и лекарства
К чему ведет повышенная кислотность желудка
02:23
К чему ведет повышенная кислотность желудка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Что делать, если хрустят суставы
01:07
Что делать, если хрустят суставы
Болезни и лекарства ЗОЖ
Неожиданные причины потери зрения
04:51
Неожиданные причины потери зрения
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение