Похудение и алкоголь: можно ли совмещать

Возможно ли оставаться стройным, употребляя алкоголь

Возможно ли оставаться стройным, употребляя алкоголь? Последнее время диетологи все больше советуют не садиться на строгие диеты и позволять себе «загрузочные» дни. «Рамблер» выяснил, как алкоголь влияет на наш организм во время диеты.

Что происходит в организме

Печень. Алкоголь перерабатывается в печени. Если вы полностью здоровы и ваша печень работает исправно, то алкоголь, выпитый в малом количестве, быстро расщепится. Что произойдёт, если выпивать слишком много и часто? Затрачивая все ресурсы на обработку алкоголя в организме, печень не успевает выполнять остальные функции, что приводит к ряду серьёзных заболеваний. Желудок. Один из главных органов, который при похудении должен работать исправно. Когда человек употребляет алкоголь, в желудке повышается кислотность, раздражая слизистую оболочку. Сердце. Чрезмерное употребление алкоголя способствует повышению артериального давления, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

Метаболизм

Из-за большого количества сахара в составе алкоголя вес легко набирается даже без особых злоупотреблений. Ключевой функцией метаболизма является поддержание нормального уровня сахара в крови.

В процессе употребления спиртосодержащих напитков уровень глюкозы выходит из-под контроля, в то время, как наш организм пытается очиститься от полученных токсинов.

«Нашему организму нужны калории, и в алкогольных напитках они есть, но эти калории не несут пользы. Более того, они блокируют расщепление жиров и углеводов.

Во время употребления алкоголя мало кто ограничивается одним бокалом. К нему обязательно идёт какая-либо закуска. Это способствует снижению самоконтроля и росту аппетита. Для тех, кто старается похудеть, лучше всего употреблять только чистые напитки. Это значит, что не нужно добавлять в чистый алкоголь соки, газировку или другие напитки, содержащие большое количество сахара и красителей», — рекомендует Афанасьева Наталья, диетолог

Правила сочетания