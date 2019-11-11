Похудение и алкоголь: можно ли совмещать

Возможно ли оставаться стройным, употребляя алкоголь? Последнее время диетологи все больше советуют не садиться на строгие диеты и позволять себе «загрузочные» дни. «Рамблер» выяснил, как алкоголь влияет на наш организм во время диеты.
Что происходит в организме
- Печень. Алкоголь перерабатывается в печени. Если вы полностью здоровы и ваша печень работает исправно, то алкоголь, выпитый в малом количестве, быстро расщепится. Что произойдёт, если выпивать слишком много и часто? Затрачивая все ресурсы на обработку алкоголя в организме, печень не успевает выполнять остальные функции, что приводит к ряду серьёзных заболеваний.
- Желудок. Один из главных органов, который при похудении должен работать исправно. Когда человек употребляет алкоголь, в желудке повышается кислотность, раздражая слизистую оболочку.
- Сердце. Чрезмерное употребление алкоголя способствует повышению артериального давления, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.
Метаболизм
Из-за большого количества сахара в составе алкоголя вес легко набирается даже без особых злоупотреблений. Ключевой функцией метаболизма является поддержание нормального уровня сахара в крови.
В процессе употребления спиртосодержащих напитков уровень глюкозы выходит из-под контроля, в то время, как наш организм пытается очиститься от полученных токсинов.
«Нашему организму нужны калории, и в алкогольных напитках они есть, но эти калории не несут пользы. Более того, они блокируют расщепление жиров и углеводов.
Во время употребления алкоголя мало кто ограничивается одним бокалом. К нему обязательно идёт какая-либо закуска. Это способствует снижению самоконтроля и росту аппетита. Для тех, кто старается похудеть, лучше всего употреблять только чистые напитки. Это значит, что не нужно добавлять в чистый алкоголь соки, газировку или другие напитки, содержащие большое количество сахара и красителей», — рекомендует Афанасьева Наталья, диетолог
Правила сочетания
- Выбирайте низкокалорийные напитки и старайтесь отказываться от добавки.
- Соблюдайте питьевой режим. Обязательно пейте воду на протяжении всего вечера. Это поможет снизить влияние токсинов на организм и ослабить похмелье.
- Научно доказано: для переработки алкоголя организму требуются большие запасы гликогена. Поэтому на следующий день после шумной вечеринки или семейного застолья ваш желудок потребует сладкого. Ограничьте употребление этих продуктов. Это позволит улучшить общее состояние и быстро поставит вас на ноги.