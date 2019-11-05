Четыре способа снизить давление без таблеток

Эксперты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление за несколько минут без приема лекарственных препаратов. Данной теме посвящен материал, который появился в русскоязычном интернет-сегменте.

Ресурс volkovysk.by пишет, что специалисты советуют при обострении гипертонической болезни:

1. помассировать шею и уши;

2. подышать через левую ноздрю;

3. включить классическую музыку;

4. выпить стакан воды.

Прежде чем брать на вооружение данные способы, обаятельно следует проконсультироваться с доктором.