Четыре способа снизить давление без таблеток 

Эксперты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление за несколько минут без приема лекарственных препаратов. Данной теме посвящен материал, который появился в русскоязычном интернет-сегменте.
Ресурс volkovysk.by пишет, что специалисты советуют при обострении гипертонической болезни:
1. помассировать шею и уши;
2. подышать через левую ноздрю;
3. включить классическую музыку;
4. выпить стакан воды.
Прежде чем брать на вооружение данные способы, обаятельно следует проконсультироваться с доктором.