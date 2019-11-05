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Четыре способа снизить давление без таблеток 

Аргументы Недели 8 часов назад
Четыре способа снизить давление без таблеток
Фото: Аргументы Недели
Эксперты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление за несколько минут без приема лекарственных препаратов. Данной теме посвящен материал, который появился в русскоязычном интернет-сегменте.
Ресурс volkovysk.by пишет, что специалисты советуют при обострении гипертонической болезни:
1. помассировать шею и уши;
2. подышать через левую ноздрю;
3. включить классическую музыку;
4. выпить стакан воды.
Прежде чем брать на вооружение данные способы, обаятельно следует проконсультироваться с доктором.
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Теги:
ЗОЖ
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